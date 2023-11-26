В ГИБДД раскрыли за какие гаджеты в машине могут оштрафовать

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С 1 сентября 2023 года были внесены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. Обновленные требования включают проверку тормозной системы, фар и стеклоочистителей. Некоторые из требований были уточнены и смягчены в тех аспектах, которые не критичны для обеспечения безопасности движения.

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Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, будут ли теперь полицейские оштрафовывать водителей за отсутствие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

В ответе представителя ГИБДД отмечается, что инспекторы ДПС больше не будут проверять наличие этих предметов в автомобиле и выписывать штрафы за их отсутствие в ходе дорожных проверок. Важно, однако, что данные предметы должны находиться в автомобиле, согласно требованиям Правил дорожного движения.

Также в ГИБДД напоминают, что необходимо следить за сроками годности аптечки и огнетушителя, указанными на их упаковках, которые обычно составляют 4,5 и 10 лет соответственно.