С 1 сентября 2023 года были внесены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. Обновленные требования включают проверку тормозной системы, фар и стеклоочистителей. Некоторые из требований были уточнены и смягчены в тех аспектах, которые не критичны для обеспечения безопасности движения.
Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, будут ли теперь полицейские оштрафовывать водителей за отсутствие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.
В ответе представителя ГИБДД отмечается, что инспекторы ДПС больше не будут проверять наличие этих предметов в автомобиле и выписывать штрафы за их отсутствие в ходе дорожных проверок. Важно, однако, что данные предметы должны находиться в автомобиле, согласно требованиям Правил дорожного движения.
Также в ГИБДД напоминают, что необходимо следить за сроками годности аптечки и огнетушителя, указанными на их упаковках, которые обычно составляют 4,5 и 10 лет соответственно.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.