Аналитик Беспалов: в России не ожидается снижение цен на автомобили

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Предпосылок для снижения цен новых автомобилей на российском рынке нет. Цена машин, скорее всего, вырастит к 2024 году из-за повышения издержек производителей и дилерских центров. Такое заявление сделал автомобильный эксперт Владимир Беспалов в интервью "Коммерсантъ".

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Аналитик заявил, что на повышение цены на машины повлиял рост утилизационного сбора, а также увеличение ключевой ставки Центробанка. Напомним, что в октябре она повысилась 13 до 15 процентов годовых.

Беспалов заявил, что общий объем продаж автомобилей в РФ по итогам 2023 года может остаться на уровне в 1-1,05 миллиона автомобилей. На повышение повлияет декабрь — ожидается традиционный ажиотаж у покупателей.

Ранее эксперт Попов рассказал, почему цены на китайские автомобили снижаются на российском рынке.