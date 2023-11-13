Обезопасить себя от мошенников такого рода можно, соблюдая нехитрые правила, считает автоэксперт, главный редактор радио "Автодор" Антон Чуйкин.

"Не покупать полис по объявлению в интернете "купить полис ОСАГО подешевле". Я вас уверяю, что из этих 20%, а реально, я думаю, их даже больше, очень мало людей случайно, не зная, купили этот поддельный полис. Вы попробуйте, введите запрос "купить полис ОСАГО подешевле" и посмотрите на количество результатов выдачи, которые он вам даст, сколько таких запросов там формируется. Это что, всё случайности? Нет. Поэтому покупать нужно в проверенных местах, либо на сайтах страховых компаний, либо в их отделении", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru Чуйкин.