Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арестович* рассказал о ситуации с крымским студентом, которого рассекретила украинская активистка Фарион
Пентагон украл и переделал русский "Бук": Украине это уже не поможет
Илон Маск примет участие в российской конференции по ИИ в Москве
Возле Галапагосских островов обнаружены тысячелетние коралловые рифы
В Китае нашли древние скелеты жертв охотников за головами
Tesla сможет штрафовать владельцев Cybertruck за перепродажу автомобиля
Косметолог рассказала об уходе за кожей лица и тела в холодное время года
Мошенники, предлагающие привезти авто с пробегом на заказ, часто требуют предоплату
Экс-сотрудники Apple представили брошь с искусственным интеллектом AI Pin

Автоэксперт Антон Чуйкин не советует покупать полис ОСАГО "подешевле"

1:01
Авто

Обезопасить себя от мошенников такого рода можно, соблюдая нехитрые правила, считает автоэксперт, главный редактор радио "Автодор" Антон Чуйкин.

Автоэксперт Антон Чуйкин не советует покупать полис ОСАГО "подешевле"
Фото: flickr. com

"Не покупать полис по объявлению в интернете "купить полис ОСАГО подешевле". Я вас уверяю, что из этих 20%, а реально, я думаю, их даже больше, очень мало людей случайно, не зная, купили этот поддельный полис. Вы попробуйте, введите запрос "купить полис ОСАГО подешевле" и посмотрите на количество результатов выдачи, которые он вам даст, сколько таких запросов там формируется. Это что, всё случайности? Нет. Поэтому покупать нужно в проверенных местах, либо на сайтах страховых компаний, либо в их отделении", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru Чуйкин.

Эксперт также советует проверять данные сотрудника на сайте страховой компании и быть внимательными при заключении договора на покупку полиса ОСАГО онлайн.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Цены ОСАГО: ноябрь 2023
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь

Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.

Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Певец Шарлот заявил о своём возвращении в РФ и попросил денег на билет до дома у подписчиков
Китайско-сербское сотрудничество: реалии и перспективы Михаил Плисюк MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всему миру Олег Володин "Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского Любовь Степушова
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Последние материалы
Кофеин в безалкогольных напитках: врач Фишер предупреждает о возможных опасностях для сердца и сосудов
В Турции заявили о падении западной цивилизации
Санду считает, что Молдавии не о чем говорить с Россией
Галан: ХАМАС потеряло контроль над Газой
В Москве начались съёмки новогоднего "Огонька": раскрыты имена артистов
Иноагенты стали хвалить русскую армию: феномен "переобувания" либералов
Липоскульптура поможет мужчинам обрести тело мечты без ограничений в питании и спорта
Глава ЧГТРК "Грозный" об избиении сыном Кадырова заключённого: "Журавель не был связан, он намного старше Адама"
На Украине 68-летний священник получил повестку в армию
Нутрициолог перечислила продукты-иммуномодуляторы для борьбы с простудой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников