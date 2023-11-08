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Автосалоны в РФ могут вернуть скидки и акции на автомобили к концу 2023 года

2:00
Авто

С начала года цены на новые и подержанные иностранные автомобили в России выросли на 4,3% и 13,7% соответственно. Сейчас, по мнению экспертов и участников рынка, цены стабилизировались и в ближайшие два месяца не планируют расти. Главной причиной этой стабильности считается насыщение рынка. В течение всего 2023 года появилось множество новых моделей, что создало сильную конкуренцию в массовом сегменте.

Автосалоны в РФ могут вернуть скидки и акции на автомобили к концу 2023 года
Фото: Фото: lada.ru

"Сегодня самым конкурентоспособным сегментом являются иностранные автомобили стоимостью от 2 до 3 миллионов рублей, где предложение наиболее обширно, и можно говорить о рынке, насыщенном предложениями", — отмечает Сергей Целиков.

Эксперты утверждают, что в настоящее время нет явных причин для дальнейшего роста цен на автомобили. В "прайсах" уже учтены как увеличение утильсбора, так и снижение курса рубля.

Вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов считает, что на рынке достигнутое равновесие не обусловлено этими факторами.

"Факторы повышения утильсбора и снижения курса рубля пока не оказали полного воздействия на цены, и рост мог бы продолжаться как минимум полгода. Однако на данный момент цены уже достигли такого уровня, что дальнейший рост приведет к снижению объемов продаж", — считает Вячеслав Жигалов.

По его мнению, в декабре покупатели могут рассчитывать на возвращение традиционных акций и скидок, предоставляемых как дилерами, так и производителями автомобилей. Это зависит от стратегии конкретного бренда: некоторые готовы идти навстречу покупателям и дилерам, в то время как другие заставляют дилеров выбирать между предоставлением скидок за свой счет и отказом от бизнеса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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