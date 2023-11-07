"За рулём" рассказал, как по износу шин определить состояние подвески

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Износ шин непосредственно зависит от состояния подвески, как сообщает издание "За рулём". Если протектор стёрся с внешней или внутренней стороны, это может указывать на необходимость выполнить развал-схождение, так как угол установки колес может быть нарушен.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Износ протектора в центральной части шины может свидетельствовать о избыточном давлении в шинах, в то время как износ "плечевых" зон может указывать на недостаточное давление и связанное с этим слишком сближенное расположение колес.

Решение в данной ситуации — купить качественный компрессор с функциональным манометром и регулярно поддерживать оптимальное давления в шинах.

Неравномерный износ, например, появление диагональных полос, может свидетельствовать о неисправностях в подвеске или дисбалансе колеса.