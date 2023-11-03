Автоэксперт Сажин: когда и как переобувать автомобиль на зиму

Перед приходом холодного времени года многих автовладельцев беспокоят вопросы о переобувке автомобиля на зимнюю резину и использовании шипованной покрышки. В эпоху изменчивых температурных колебаний, когда тепло сменяется холодом, важно знать, когда наступает время зимней резины.
Автоэксперт Владимир Сажин подчеркивает важность реакции на "температурные качели" и советует: "Когда происходят температурные колебания, когда температура изменяется от плюса к нулю, стоит подумать о переобувке автомобиля. Если же на улице устойчивый минус, то лучше оставить шипы и пока не эксплуатировать автомобиль".
Он предлагает альтернативу в виде зимней резины без шипов, подчеркивая, что она хорошо подходит для зимних дорог в городе, но может оказаться менее эффективной за его пределами. Сажин также напоминает о важности аккуратного использования зимней резины после летнего хранения, чтобы шипы могли прочно закрепиться в своих гнездах.
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