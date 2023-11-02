Трассу М-12 переименуют в М-12 "Восток" и продлят до Тюмени

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Информация об этом появилась на сайте Правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, и теперь в официальных документах маршрут трассы будет излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

Фото: https://static.etaplius.lt/

Увеличение трассы М-12 осуществят путём её включения в состав участка автодороги М-7 "Волга" Казань — Дюртюли. Также в состав М-12 попадут строящийся отрезок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Продлевать М-12 по большей части предполагается за счёт реконструкции дорожного полотна. Это позволит не затягивать сроки проведения строительных работ и закончить их уже в 2024 году.

До настоящего времени название "Восток" имела трасса А-375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка. В связи с принятым сегодня решением она потеряет своё прежнее наименование.

Также изменится описание дороги М-7 "Волга". Ранее её маршрут описывался так: Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. В новой редакции из этого перечня выпадет город Уфа, останется: Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань.

Строительство трассы М-12 "Восток" — одна из составляющих федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай".

Цель её создания — налаживание автосообщения между областями:

Московской.

Владимирской.

Нижегородской.

Свердловской.

Тюменской.

Этот же список продолжают республики:

Татарстан.

Башкортостан.

Чувашия.