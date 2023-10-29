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Россиянам рассказали, как подготовить машину к зиме

1:30
Авто

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов поделился с "Газетой.Ru", что перед приходом зимы он проводит обслуживание своего автомобиля. Он меняет масло в двигателе и тщательно проверяет тормозную систему. По мнению Бабашова, для адаптации водителя к зимним условиям требуется некоторое время.

Россиянам рассказали, как подготовить машину к зиме
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я на дороге уже почти 40 лет и считаю себя преданным автолюбителем. Важно понимать, что любой вид транспорта, будь то грузовик или легковой автомобиль, представляет собой повышенный уровень опасности. Поэтому правильное техническое обслуживание и готовность к изменению погодных условий — это крайне важные аспекты. Живя в Крыму, где зимы относительно теплые, я меняю шины на зимние в ноябре-декабре. Также перед приходом зимы я всегда меняю масло в двигателе и провожу диагностику подвески и тормозной системы. Главное в зимних условиях — это не только техническая готовность автомобиля, хотя и это имеет значение. Важно понимать, что даже при температуре +3°C на дорогах может появиться гололед, что может вызвать скользкие условия. Поэтому вождение в таких условиях требует большой осторожности и внимательности. Важно помнить, что каждый водитель постепенно адаптируется к изменяющимся погодным условиям, и на это требуется некоторое время", — сказал он.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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