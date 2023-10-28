Существует несколько методов, которые недобросовестные индивиды применяют на дорогах, чтобы незаконно извлечь деньги от водителей. Представитель ГИБДД поделился новым методом махинаций на дороге, который привлекает внимание своей нахальностью и легкостью выполнения.
Наиболее часто такие инциденты случаются на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением. В таких ситуациях автомобиль потерпевшего водителя должен двигаться в направлении, где дорожные знаки обязывают уступить дорогу другим участникам движения. Именно в это время справа от второстепенной дороги появляется машина мошенников.
Водитель в транспортном средстве злоумышленников мигает дальним светом и жестами сигнализирует, что он уступает дорогу. В ответ на этот знак благодарности водитель на второстепенной дороге начинает движение и въезжает на перекресток. Однако внезапно машина мошенников увеличивает скорость и сталкивается с транспортным средством потерпевшего.
На практике, такая тактика считается идеальным обманом. Доказать, что это был преднамеренный маневр, оказывается крайне сложно, особенно если мошенники утверждают, что мигали фарами случайно и не имели намерения уступать дорогу, сообщает njcar.ru.
Некоторые могут возразить, утверждая, что это не схема обмана на дороге, а просто невнимательность водителя, пострадавшего в данной ситуации. Однако, согласно данным ГИБДД, потерпевший имеет полное право требовать проведения экспертизы для выяснения, можно ли было избежать столкновения со стороны другого водителя.
Как сообщили в ГИБДД, мошенники предпочитают использовать японские автомобили с правым рулем для таких инцидентов, так как страховые компании вынуждены выплачивать значительные суммы в качестве компенсации за ущерб, нанесенный этим транспортным средствам.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.