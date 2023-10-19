Автоэксперт Тимашов заявил, что россияне перешли на китайские шины

Россияне предпочитают китайские и отечественные шины из-за их доступной цены и отличной адаптации к местным дорогам, как заявил в беседе с URA. RU директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево", Роман Тимашов.

Фото: openverse

"В текущем сезоне потребители все чаще выбирают китайских производителей, и год назад они практически полностью заменили западные бренды. Преимущества китайских шин включают в себя их доступную стоимость и разнообразие моделей. Отечественные шины также хорошо подходят для российских дорожных условий и климата." — сказал он.

Несмотря на отсутствие дефицита, у некоторых покупателей возникают трудности с приобретением нужных шин, как продолжает пояснять директор по послепродажному обслуживанию.

"Ассортимент шин, предназначенных для российского рынка, сокращается. Те модели, которые все еще доступны, стоят в два и более раза дороже, чем китайские аналоги. Также наблюдается недостаток вариантов шин различных размеров. Возможны проблемы с наличием шин для новых автомобилей и редких моделей, ввозимых параллельно." — заключил эксперт.

Зимние шины ТОП в ограниченный бюджет