Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) и Минский моторный завод совместно разрабатывают передовой двигатель для крупных горных самосвалов от компании БЕЛАЗ. По доступной информации, данный мотор будет оснащен мощностью около 5000 лошадиных сил и представляет собой дизельный или дизель-электрический агрегат.
АЗПИ уже с 1997 года поставляет форсунки для топливных систем своим белорусским партнерам, и в настоящее время активно работает над совершенствованием систем Common Rail для различных двигателей, включая указанный мощный двигатель для горных самосвалов. Несмотря на ограниченное количество информации, доступное в настоящее время, известно, что российско-белорусские стороны уже провели рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которой были согласованы детали будущего сотрудничества в этом проекте, сообщает "За рулем".
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.