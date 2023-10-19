РФ и Белоруссия совместно работают над двигателем мощностью в 5000 л.с.

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Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) и Минский моторный завод совместно разрабатывают передовой двигатель для крупных горных самосвалов от компании БЕЛАЗ. По доступной информации, данный мотор будет оснащен мощностью около 5000 лошадиных сил и представляет собой дизельный или дизель-электрический агрегат.

Фото: Роскосмос

АЗПИ уже с 1997 года поставляет форсунки для топливных систем своим белорусским партнерам, и в настоящее время активно работает над совершенствованием систем Common Rail для различных двигателей, включая указанный мощный двигатель для горных самосвалов. Несмотря на ограниченное количество информации, доступное в настоящее время, известно, что российско-белорусские стороны уже провели рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которой были согласованы детали будущего сотрудничества в этом проекте, сообщает "За рулем".