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Эксперты рассказали, в чем опасность покупки шин ушедших брендов

1:22
Авто

Несмотря на большое количество китайских шин на российском рынке, потребители пока не испытывают полного доверия к ним. Именно поэтому многие водители продолжают искать и покупать шины от проверенных европейских брендов. Как отмечает коммерческий директор компании "Автодок" Виталий Колисов, на сегодняшний день предложений от европейских производителей стало заметно меньше, и поэтому водителям стоит постепенно пересматривать свой выбор в пользу менее известных марок шин.

Эксперты рассказали, в чем опасность покупки шин ушедших брендов
Фото: openverse

Он советует начать этот процесс даже с таких известных брендов, как Michelin и Continental, так как в будущем может возникнуть проблема с нахождением необходимой модели на рынке, и замена одного колеса может стать сложной задачей, сообщает "За рулем".

Тем не менее, Колисов обращает внимание на то, что некоторые известные бренды по-прежнему производят шины в России, например, Pirelli и Yokohama. Есть также компании, которые выпускают аналогичные шины, но под другими марками. Например, Nokian был заменен на Ikon, а Continental — на Matador. По мнению эксперта, шины китайских и российских брендов могут успешно заменить отсутствующие на рынке мировые бренды, и разницу в качестве водители даже не почувствуют.

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Выбор шин, все, что нужно знать о резине
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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