Штраф за среднюю скорость: изменение в ПДД

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Минтранс планирует внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Правила дорожного движения (ПДД), внедряя новый термин — "средняя скорость движения транспортного средства". Это изменение призвано законодательно урегулировать процедуру измерения средней скорости, которая ранее вызывала сомнения в своей легитимности и, в итоге, была отменена.

Фото: openverse.org

Смысл измерения средней скорости явно прозрачен: некоторые водители на протяженных участках дороги, где нет камер фиксации скорости, могут разгоняться до очень высоких значений, а затем снижать скорость перед приближением к местам, где установлены камеры. Внесение этих изменений в законодательство можно рассматривать как шаг в сторону обеспечения безопасности на дорогах. Вместо того чтобы полагаться исключительно на штрафы для пополнения бюджета и поддержки производителей камер фиксации мгновенной скорости и других нарушений, фокус делается на контроле средней скорости движения транспортных средств, сообщает "За рулем".

Тем не менее, следует отметить, что на данный момент отсутствует однозначная статистика, подтверждающая, что именно превышение средней скорости движения является основной причиной аварий на дорогах.