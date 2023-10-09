Бывшая дочерняя компания Volkswagen теперь сосредоточится на продаже премиальных электромобилей под новым именем ООО "AGR Automotive Group". Эта компания будет предлагать в России высококлассные электрические автомобили, включая такие бренды, как Zeekr, Avatr, Rising, Li Auto, HiPhi, а также британскую марку Lotus.
Для продаж премиумных электромобилей AGR создаст отдельную сеть шоурумов, где клиенты смогут ознакомиться с полной линейкой продукции и провести тест-драйв выбранной модели. Эти точки продаж будут расположены в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и другие.
Весной прошлого года Volkswagen завершил свою деятельность в России. В мае 2023 года его местные активы, включая завод в Калужской области, были проданы компании "Арт-Финанс", подразделению российского дилерского холдинга "Авилон", за 125 миллионов евро.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.