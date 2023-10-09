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Бывшая дочерняя компания Volkswagen выпустит в продажу премиальные электрокары

1:08
Авто

Бывшая дочерняя компания Volkswagen теперь сосредоточится на продаже премиальных электромобилей под новым именем ООО "AGR Automotive Group". Эта компания будет предлагать в России высококлассные электрические автомобили, включая такие бренды, как Zeekr, Avatr, Rising, Li Auto, HiPhi, а также британскую марку Lotus.

Бывшая дочерняя компания Volkswagen выпустит в продажу премиальные электрокары
Фото: www.tvc. ru/news/show/id/269223

Для продаж премиумных электромобилей AGR создаст отдельную сеть шоурумов, где клиенты смогут ознакомиться с полной линейкой продукции и провести тест-драйв выбранной модели. Эти точки продаж будут расположены в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и другие.

Весной прошлого года Volkswagen завершил свою деятельность в России. В мае 2023 года его местные активы, включая завод в Калужской области, были проданы компании "Арт-Финанс", подразделению российского дилерского холдинга "Авилон", за 125 миллионов евро.

 

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Электромобили в России
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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