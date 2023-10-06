Сотни тысяч автомобилистов выразили недовольство из-за новых трудностей с ОСАГО

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В 2023 году среди российских водителей наблюдается заметное увеличение числа случаев отказа от приобретения страховки ОСАГО. Владельцы автотранспорта в стране выражают недовольство в отношении страховых компаний. Эксперты провели анализ факторов, которые заставляют россиян отказываться от оформления страховки на гражданскую ответственность автомобилиста.

Фото: openverse.org

Для многих владельцев автомобилей страхование ОСАГО стало серьезной проблемой, особенно для тех, кто пришлось сталкиваться с необходимостью ремонта своего автомобиля после ДТП. Автовладельцы часто сталкиваются с серьезными трудностями, связанными с доступностью необходимых запчастей и продолжительностью ремонтных работ в авторизованных автосервисах. Согласно мнению владельцев автотранспорта, также стало сложнее и существенно дороже страховать автомобили, отнесенные к категориям с максимальными рисками, такими как автомобили новичков, таксистов и водителей с высокими бонус-малус коэффициентами, сообщает njcar.ru.

Стоимость страховых полисов ОСАГО также увеличилась, и возникли затруднения при определении размера ущерба в случае ДТП. Согласно экспертам, суммы выплат, рассчитываемые по текущей методологии страховых компаний, часто недостаточно точно соотносятся с реальным размером ущерба, понесенным потерпевшими. Это может привести к несоответствию суммы компенсации, выплаченной страховой компанией, и фактическим расходам на ремонт. В результате потерпевшие часто вынуждены обращаться в суд для получения разницы с виновника ДТП.

В настоящее время, из-за значительного снижения курса рубля по отношению к доллару, система ОСАГО не учитывает рост цен на запчасти и реальные издержки на восстановление автомобилей в автосервисах. Для решения этой проблемы возможно потребуется пересмотреть методику расчета страховых выплат с целью более точного соотнесения компенсации, предусмотренной страховым полисом ОСАГО, с реальными расходами на ремонт.