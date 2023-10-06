Сотни тысяч автомобилистов выразили недовольство из-за новых трудностей с ОСАГО

В 2023 году среди российских водителей наблюдается заметное увеличение числа случаев отказа от приобретения страховки ОСАГО. Владельцы автотранспорта в стране выражают недовольство в отношении страховых компаний. Эксперты провели анализ факторов, которые заставляют россиян отказываться от оформления страховки на гражданскую ответственность автомобилиста.
Для многих владельцев автомобилей страхование ОСАГО стало серьезной проблемой, особенно для тех, кто пришлось сталкиваться с необходимостью ремонта своего автомобиля после ДТП. Автовладельцы часто сталкиваются с серьезными трудностями, связанными с доступностью необходимых запчастей и продолжительностью ремонтных работ в авторизованных автосервисах. Согласно мнению владельцев автотранспорта, также стало сложнее и существенно дороже страховать автомобили, отнесенные к категориям с максимальными рисками, такими как автомобили новичков, таксистов и водителей с высокими бонус-малус коэффициентами, сообщает njcar.ru.
Стоимость страховых полисов ОСАГО также увеличилась, и возникли затруднения при определении размера ущерба в случае ДТП. Согласно экспертам, суммы выплат, рассчитываемые по текущей методологии страховых компаний, часто недостаточно точно соотносятся с реальным размером ущерба, понесенным потерпевшими. Это может привести к несоответствию суммы компенсации, выплаченной страховой компанией, и фактическим расходам на ремонт. В результате потерпевшие часто вынуждены обращаться в суд для получения разницы с виновника ДТП.
В настоящее время, из-за значительного снижения курса рубля по отношению к доллару, система ОСАГО не учитывает рост цен на запчасти и реальные издержки на восстановление автомобилей в автосервисах. Для решения этой проблемы возможно потребуется пересмотреть методику расчета страховых выплат с целью более точного соотнесения компенсации, предусмотренной страховым полисом ОСАГО, с реальными расходами на ремонт.
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