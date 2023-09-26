Россиянам рассказали, какие шины выбирать зимой с учетом региона проживания

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Замена только двух шин с целью экономии не обеспечит автомобилю устойчивость на скользкой дороге и контроль над ним водителем в зимний период. Об этом заявил Александр Носко, директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH. Эксперт утверждает, что такой подход недопустим, также как и установка шин различной толщины или производителей.

Фото: openverse.org

Особенно важно избегать замены изношенных шин на уровне износа в 70%. Анализируя многообразие ассортимента зимних шин на российском рынке, автоэксперт подчеркивает, что каждый тип имеет свои преимущества. Например, шипованные покрышки обеспечивают стабильность автомобилю на гололедице. Важно отметить, что у таких шин есть широкий температурный диапазон, в котором они эффективны, отличный от фрикционных шин, сообщает "За рулем".

Носко рекомендует выбирать шипованные шины для водителей, живущих в регионах с зимней температурой до минус 10 градусов, в то время как фрикционные шины следует использовать в районах с температурой ниже 20 градусов. При этом эксперт настоятельно советует доверять только тем продуктам, которые рекомендованы специалистами в данной области.