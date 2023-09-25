Приобретение подержанного электромобиля может привести к неожиданным финансовым затратам для его нового владельца. Этот вопрос связан с ограниченным сроком службы аккумуляторов, стоимость которых может составлять значительную часть общей стоимости автомобиля, предупреждает Алексей Рузанов, технический директор сети автосервисов FIT SERVICE.
По его мнению, покупка подержанного электрического транспортного средства может оказаться неопределенным риском. Вторые владельцы таких автомобилей чаще всего сталкиваются с проблемами, особенно с батареями. Поиск, приобретение и установка новых аккумуляторов обходятся дорого, предупреждает эксперт.
Аналогичную точку зрения высказывает Александр Корнев, глава отдела по работе с импортёрами компании "Газпромбанк автолизинг". Он подчеркивает, что современные батареи рассчитаны на примерно восемь-десять лет службы. По его мнению, если электромобиль близок к этому сроку, то может быть разумнее рассмотреть возможность покупки нового автомобиля.
Вместе с тем, все больше автоэкспертов рекомендуют обратить внимание российских автолюбителей на китайские автомобили, которые стали популярными на рынке РФ после ухода западных автопроизводителей. Несмотря на распространенные стереотипы, китайские автомобили давно заслужили репутацию надежных и долговечных в различных условиях эксплуатации.
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