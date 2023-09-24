МВД поддерживает предложение о запрете длительной парковки такси в жилых районах

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В Министерстве внутренних дел поддержали предложение о запрете парковки и долгосрочной стоянки такси в жилых районах. Эту информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.

Фото: openverse

Предложение ограничить возможное время стоянки такси в жилых районах до полутора часов было высказано вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым. В ответном письме глава ГИБДД Черников поддержал данную инициативу, однако отметил, что она требует дополнительной проработки с участием соответствующих органов исполнительной власти.

Черников отметил: "Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти".

Следует отметить, что введение обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром (ОСГОП) в России может повлиять на тарифы на такси. Согласно информации газеты "Известия", в "Яндексе" уже объяснили рост цен на такси недостатком водителей.

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