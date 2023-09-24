МВД поддерживает предложение о запрете длительной парковки такси в жилых районах

В Министерстве внутренних дел поддержали предложение о запрете парковки и долгосрочной стоянки такси в жилых районах. Эту информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.
Предложение ограничить возможное время стоянки такси в жилых районах до полутора часов было высказано вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым. В ответном письме глава ГИБДД Черников поддержал данную инициативу, однако отметил, что она требует дополнительной проработки с участием соответствующих органов исполнительной власти.
Черников отметил: "Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти".
Следует отметить, что введение обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром (ОСГОП) в России может повлиять на тарифы на такси. Согласно информации газеты "Известия", в "Яндексе" уже объяснили рост цен на такси недостатком водителей.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.