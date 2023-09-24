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WhatCar перечислил самые проблемные бензиновые автомобили на вторичном рынке

Авто

При выборе подержанного автомобиля многие обращают внимание на отзывы и оценки его надежности. Британские эксперты издания WhatCar провели исследование и составили список наиболее ненадежных бензиновых автомобилей на вторичном рынке.

WhatCar перечислил самые проблемные бензиновые автомобили на вторичном рынке
Фото: Wikipedia

Первое место в рейтинге занял хэтчбек Mini Cooper, выпущенный с 2007 по 2014 год, с рейтингом надежности на уровне 71,5%. Владельцы этой модели часто сталкиваются с проблемами двигателя и электроники.

На втором месте расположились лифтбеки Skoda Octavia, произведенные с 2004 по 2013 год, с рейтингом надежности 71,2%. Эти автомобили часто требуют ремонта подвески, двигателя и электроники.

Хэтчбек Nissan Micra, выпущенный с 2010 по 2016 год, также попал в список ненадежных автомобилей. Его рейтинг надежности составил всего 66,4%, так как 47% владельцев столкнулись с различными проблемами, в основном с двигателем, подвеской и электрикой.

Четвертое место занял кроссовер Nissan Qashqai, выпущенный с 2014 по 2021 год, с рейтингом надежности 64,4%. Владельцам этой модели часто приходится обращаться в сервис из-за проблем с двигателем, электроникой (включая аккумулятор) и кондиционером.

Также в списке эксперты WhatCar назвали седан Mercedes-Benz C-Class, выпущенный с 2014 по 2021 год, с рейтингом надежности 54,9%. Поломки этой модели связаны в основном с двигателем, системой выпуска и электроникой.

Шестым участником антирейтинга стал хэтчбек Opel Astra, выпущенный с 2009 по 2015 год, с рейтингом надежности 52,4%. У этой модели есть недостатки, такие как проблемы с двигателем, кондиционером, системой выпуска и даже коробкой передач, отмечает издание WhatCar.

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ТОП-5 НАДЕЖНЫХ АВТО, которые прослужат долгие годы!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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