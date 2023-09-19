Таксистам запретили использование Lada с двигателями "Евро-2"

По новым изменениям в законодательстве Республики Башкортостан, автомобили Lada с упрощенными двигателями, соответствующими стандарту "Евро-2", больше не могут работать в такси. Глава региона Радий Хабиров внес соответствующие поправки в закон "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Башкортостан".
Согласно новым нормам, автомобили, используемые в такси, должны соответствовать экологическому классу "Евро-3". Важно отметить, что на данный момент АвтоВАЗ продолжает выпускать упрощенные автомобили с двигателями стандарта "Евро-2".
Напомним, что в России продлена действующая версия упрощенного технического регламента для автомобилей до 1 февраля 2024 года. Однако будет проведен поэтапный возврат к требованиям, установленным в техрегламенте "О безопасности колесных транспортных средств".
С начала декабря 2023 года установка системы ABS снова становится обязательным требованием к автомобилям, выпускаемым в России. Минпромторг России ранее объявил о намерении вернуть обязательное условие включения системы ABS в техрегламент по выпуску автомобилей в стране.
С начала сентября 2023 года начал действовать новый Федеральный закон "О такси", который ужесточил требования к водителям. Однако экологический класс автомобилей для индивидуальных перевозок определяется на уровне регионов России.
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