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Трёхлучевые фары станут новой "фишкой" электромобилей Mercedes-Benz

1:48
Авто

Главный дизайнер немецкой марки Mersedes Горден Вагенер подтвердил, что "умелая" оптика, впервые представленная на концепте CLA, будет использоваться в будущих серийных электрических автомобилях. Вагенер сравнил дневные ходовые огни с выхлопными трубами у традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Трёхлучевые фары станут новой "фишкой" электромобилей Mercedes-Benz
Фото: openverse.org

По его мнению, именно знаковые дизайнерские элементы имеют важное значение для покупателей. Горден Вагенер подчеркнул, что практически все выдающиеся дизайнерские решения, присутствующие в концепте CLA, будут воплощены в серийном седане, базовой комплектации . Кроме того, на электрических моделях Mercedes-Benz будет сохранена имитация решетки радиатора, чтобы автомобили без двигателей внутреннего сгорания не утратили своей уникальности.

"Мы стремимся разнообразить рынок, избавляясь от монотонности и однообразия, которые характерны для безликих автомобилей. Мы хотим выделяться с помощью характерных особенностей, и Mercedes-Benz обладает всеми необходимыми возможностями для этого," — пояснил главный дизайнер немецкого бренда.

Дизайнерские особенности, представленные в концепте CLA, будут присутствовать на множестве будущих моделей с логотипом с трехлучевой звезды, сообщает motor.ru. Серийная версия седана Mercedes-Benz CLA будет представлена до конца года, а в среднесрочной перспективе на базе платформы MMA появится электрический универсал CLA Shooting Brake, а также второе поколение кроссоверов EQA и EQB. Возможно, что даже маленький "Гелик" будет технически близким к электрическим автомобилям начального уровня.

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Mercedes-Benz – Defining Class since 1886
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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