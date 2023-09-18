Китайский бренд стал официальным партнёром Бегового сообщества в текущем сезоне. Один из участников забегов Московского Марафона 17 сентября на дистанции 42,2 километра, а также на дистанции 10 километров или в эстафете, получил предоставлена возможность выиграть новый Arrizo 8 в комплектации Prestige. Победителя выбрали с использованием программы-генератора случайных чисел. Независимо от того, какую дистанцию участник преодолел, его наградили этим автомобилем.
В рамках Московского Марафона все желающие могли участвовать в акции #километрыдобра, перечисляя пожертвования в благотворительный фонд, сообщает motor.ru.
Кроме того, посетители события смогли опубликовать пост с фотографией в социальных сетях, используя хэштеги #километрыдобра и #chery, и получить за это призы.
После марафона организаторы с помощью генератора случайных чисел выбрали одного из участников, который получит новый Chery Arrizo 8 в исполнении Prestige. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 186 лошадиных сил, который работает в паре с семидиапазонным "роботом". Список опций модели включает полностью светодиодную оптику, парктроники, адаптивный круиз-контроль, функцию дистанционного запуска двигателя, кожаный салон и множество водительских ассистентов. Кроме того, в модели есть два мультимедийных экрана, камера кругового обзора, система голосового управления и атмосферная подсветка салона.
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