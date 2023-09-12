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В России китайские автомобили продолжают набирать популярность

1:47
Авто

За последние восемь месяцев количество китайских автомобилей, привозимых на СТО, увеличилось на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России китайские автомобили продолжают набирать популярность
Фото: openverse

Об этом сообщает компания Fit Service, которая управляет более чем тремя сотнями автосервисов по всей России, ссылаясь на свои данные. Среди частых посетителей СТО преобладают владельцы автомобилей марок Chery, Lifan и Geely. Особенно заметен рост числа посещений СТО владельцами автомобилей Haval, их число увеличилось на 88 процентов. Также увеличилась активность по ремонту и обслуживанию автомобилей Changan (на 33 процента) и JAC (на 60 процентов).

Эксперты предполагают, что увеличение числа посещений СТО может быть связано с возможными проблемами в сборке китайских автомобилей, что может привести к быстрому износу и необходимости более частого обращения в сервис, сообщает motor. ru. Владельцы автомобилей также высказали жалобы на тонкий металл и детали, которые не выдерживают высоких нагрузок, а также на проблемы с коррозией, качеством электроники, подвеской и некачественной краской.

Однако стоит отметить, что увеличение числа посещений СТО также может быть связано с ростом продаж китайских автомобилей. Например, в августе четыре из пяти мест в топ-5 самых популярных марок принадлежат китайским производителям: после Lada следуют Chery, Haval, Geely, Changan и Omoda. При этом Chery пока отстает от Лады, реализовавшей 28 721 автомобиль, продав более чем вдвое меньше.

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Китайский ТОП автомобилей в России 2023. Рейтинг от Механика
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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