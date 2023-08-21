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Россиянам показали новую версию "Москвича"

2:07
Авто

Российской публике была продемонстрирована обновленная версия автомобиля "Москвич 6" в кузове лифтбэк. Это событие имело место на выставке "Станция Манеж" в Москве до официальной премьеры, как сообщает информационный канал "Авторевю" в Telegram.

Россиянам показали новую версию "Москвича"
Фото: Dilemmaespanol, CC BY-SA 4.0

Публичный показ автомобиля проводился за ограждением, а стекла были затонированы, в связи с чем журналистам не удалось рассмотреть салон. Представители завода утверждают, что представленная модель — не окончательный вариант.

Этот "Москвич 6" представляет собой усовершенствованный вариант лифтбэка JAC J7, который уже присутствует на российском рынке. В Китае данный автомобиль оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем и предлагает выбор между автоматической и механической коробкой передач. Главным соперником для этой модели называется Skoda Octavia.

По планам компании "Москвич", выпуск лифтбэков должен начаться уже в ближайшей осенью. Официальное представление седана "Москвич 6" состоялось 4 апреля. Этот автомобиль представляет собой китайский JAC Sehol A5, который, в свою очередь, является переработанной версией модели JAC J7 и уже официально доступен на российском рынке с декабря 2020 года.

Согласно словам гендиректора компании "Москвич" Дмитрия Пронина, седан должен поступить в продажу в сентябре. Кроме того, он обещал, что в 2023 году завод представит россиянам ещё одну новинку — среднеразмерный кроссовер.

За август месяц объемы тендерных закупок "Москвичей" увеличились в 27 раз. Общая сумма контрактов достигла 51,9 миллиона рублей. В течение прошлого месяца компания смогла реализовать 2132 автомобиля. С начала 2022 года было продано более шести тысяч бензиновых и электрических "Москвичей".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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