Крупнейший мировой изготовитель автомобильных катализаторов, британская компания Johnson Matthey, свернула свою деятельность в России. Сообщает портал об этом "За рулём".
В июне вместо красноярского предприятия под названием "Джонсон Матти Красноярск" (оно же ООО "Катализаторы и технологии)", высшим руководством Johnson Matthey в Российской Федерации было образовано новое юрлицо. Оно приобрело прежнее активы. В июле этому предприятию было присвоено новое имя — ООО "Экотехсис".
Однако на данный момент отсутствует точная информация о том, будет ли красноярский завод возобновлять свою работу, так как вопросы, связанные с интеллектуальными правами на технологии, нуждаются в разъяснении.
К тому же новым владельцам завода предстоит провести анализ экономической целесообразности данного проекта, особенно учитывая существенное сокращение объёмов производства автомобилей в России.
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