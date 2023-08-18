Крупнейший производитель автокатализаторов уходит из России

Крупнейший мировой изготовитель автомобильных катализаторов, британская компания Johnson Matthey, свернула свою деятельность в России. Сообщает портал об этом "За рулём".

Фото: "Doctor Response Cars" by 28704869 is licensed under CC BY 2.0.

В июне вместо красноярского предприятия под названием "Джонсон Матти Красноярск" (оно же ООО "Катализаторы и технологии)", высшим руководством Johnson Matthey в Российской Федерации было образовано новое юрлицо. Оно приобрело прежнее активы. В июле этому предприятию было присвоено новое имя — ООО "Экотехсис".

Однако на данный момент отсутствует точная информация о том, будет ли красноярский завод возобновлять свою работу, так как вопросы, связанные с интеллектуальными правами на технологии, нуждаются в разъяснении.

К тому же новым владельцам завода предстоит провести анализ экономической целесообразности данного проекта, особенно учитывая существенное сокращение объёмов производства автомобилей в России.

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