Сенатор выступил за увеличение числа российских машин в сервисах такси

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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов высказал своё мнение в ходе XI Международного Евразийского форума такси. Он подчеркнул важность активного присутствия отечественных автомобилей в таксомоторных парках.

Фото: Пресс-служба завода "Москвич" t.me/ZavodMoskvich

Долгов заявил: "Необходимо, чтобы на наших дорогах было больше наших автомобилей, работающих в качестве такси. Мы не против использования в такси продукции других производителей, но давайте поддерживать своих производителей".

Он признал, что этот вопрос является сложным, поскольку требует обеспечения достаточного количества автомобилей.

По мнению Долгова, чем больше отечественных автомобилей будет задействовано в сфере такси, тем лучше будет для местных заводов, выпускающих локализованные автомобили.

Это станет возможным в том числе и потому, что производители получат больше средств для инвестиций. Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей, используемых в частных такси и сервисах совместного использования автомобилей.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала премьер-министра Михаила Мишустина установить обязательный минимальный уровень локализации автокомпонентов, используемых в такси и сервисах совместного использования автомобилей, чтобы способствовать развитию отечественного автопрома.

Долгов отметил: "Сейчас в правительстве идет работа над предложенным нами законом. Мы находимся в диалоге с правительством. Есть поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первого заместителя председателя правительства РФ) проработать этот вопрос с привлечением Министерства транспорта".

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