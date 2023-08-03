Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Директор православного радио "Радонеж" оправдался за призывы к расправам над украинцами
Актриса Линдси Лохан поделилась фото своей фигуры спустя всего две недели после родов
Полковник Уилкерсон: Украина потеряет Одессу после разгрома ВСУ на фронте
Bloomberg: выход России из зерновой сделки нанёс Киеву болезненный удар
Автомобили в России могут подорожать на 30% до конца 2023 года
Сын Влада Топалова и Регины Тодоренко устроил истерику и сорвал съемки шоу
Заявление президента России: чиновникам следует перейти на отечественные автомобили
В США пропавшая девочка сама пришла в полицию спустя четыре года
Артист Юрий Назаров заявил, что Ирина Мирошниченко подвела его при поездке в Польшу

Сенатор выступил за увеличение числа российских машин в сервисах такси

1:50
Авто

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов высказал своё мнение в ходе XI Международного Евразийского форума такси. Он подчеркнул важность активного присутствия отечественных автомобилей в таксомоторных парках.

Сенатор выступил за увеличение числа российских машин в сервисах такси
Фото: Пресс-служба завода "Москвич" t.me/ZavodMoskvich

Долгов заявил: "Необходимо, чтобы на наших дорогах было больше наших автомобилей, работающих в качестве такси. Мы не против использования в такси продукции других производителей, но давайте поддерживать своих производителей".

Он признал, что этот вопрос является сложным, поскольку требует обеспечения достаточного количества автомобилей.

По мнению Долгова, чем больше отечественных автомобилей будет задействовано в сфере такси, тем лучше будет для местных заводов, выпускающих локализованные автомобили.

Это станет возможным в том числе и потому, что производители получат больше средств для инвестиций. Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей, используемых в частных такси и сервисах совместного использования автомобилей.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала премьер-министра Михаила Мишустина установить обязательный минимальный уровень локализации автокомпонентов, используемых в такси и сервисах совместного использования автомобилей, чтобы способствовать развитию отечественного автопрома.

Долгов отметил: "Сейчас в правительстве идет работа над предложенным нами законом. Мы находимся в диалоге с правительством. Есть поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первого заместителя председателя правительства РФ) проработать этот вопрос с привлечением Министерства транспорта".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Главный МИНУС РАБОТЫ в ЯНДЕКС такси на своей машине | Россия-Африка 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
Скончался избитый мигрантом из Таджикистана челябинский боец СВО
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Новый удар "Гераней" по Измаилу поставил точку в планах Запада
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты Анастасия Жукова Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова
Началась сдача Киева — США теперь будет поддерживать Тайвань
"Сказал и сказал": Киркоров не собирается опровергать слова Панина про свою гомосексуальность
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Последние материалы
На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорождённых иностранцам
В России открылось SMM-агентство, в котором 90% работ выполняет ИИ
Верка Сердючка отказалась петь на одной сцене со Светланой Лободой на фестивале Вайкуле
Бывший разведчик ВС США Риттер: российские военные скоро нанесут стратегическое поражение ВСУ
Сенатор выступил за увеличение числа российских машин в сервисах такси
В аэропорту Барселоны у русских туристов украли багаж с драгоценностями
Арестович* заявил, что Украина провалила некоторые решения и отстала от противника
Москве не следует поощрять вступление Саудовской Аравии в БРИКС
Минобороны: Армия РФ отразила 8 атак боевиков ВСУ на Донецком направлении
Певец Артем Катчер показал лицо новорожденного сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников