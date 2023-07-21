Покупатели автомобилей Lada теперь могут сообщать о дилерах руководству АВТОВАЗа

АВТОВАЗ принимает жесткие меры в отношении дилеров, уличенных в завышении цен на автомобили. По последним сообщениям РИА "Новости", руководство АВТОВАЗа продолжит регулярные проверки своих официальных дилерских центров. В случае выявления необоснованного повышения цен покупатели автомобилей Lada будут иметь возможность обратиться с жалобами на недобросовестных продавцов непосредственно к вице-президенту компании.

Фото: zen.yandex.ru

В мае АВТОВАЗ установил максимальные рекомендованные цены на свои автомобили у официальных дилеров. Однако некоторые дилерские центры продолжают завышать цены на автомобили. Для выявления подобных нарушений компания планирует проводить тайные проверки своих дилерских центров.

Представитель АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что к дилерским центрам, уличенным в завышении официальных цен, будут применяться жесткие меры, вплоть до расторжения договоров. Любой клиент может сообщить о подобной практике по телефону "горячей линии" или непосредственно вице-президенту АВТОВАЗа.

Совсем недавно АВТОВАЗ применил штрафные санкции к недобросовестным дилерам, завышавшим цены на автомобили марки. Компания сообщила, что в отношении этих продавцов были приняты "коммерческие меры".

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АВТОСАЛОНЫ В ШОКЕ! АВТОВАЗ НАЧАЛ НАКАЗЫВАТЬ ДИЛЕРОВ ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ ЛАДА!