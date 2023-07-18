NHTSA начинает расследование еще одной аварии Tesla со смертельным исходом

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Из недавнего сообщения представителя Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) стало известно, что организация начала третье в этом году специализированное расследование столкновений автомобилей Tesla. В центре внимания этого расследования находится трагический инцидент с участием автомобиля Tesla Model 3 2018 года выпуска, в котором сыграла свою роль усовершенствованная система помощи водителю (ADAS). Однако конкретная функция ADAS, будь то Autopilot или другие функции, не была указана.

Фото: https://memeburn.com/motorburn/2022/08/model-y-integral-to-teslas-surging-success/

NHTSA не раскрывает никакой дополнительной информации о других автомобилях, участвовавших в аварии, или о количестве пострадавших.

Это уже третий случай, когда NHTSA расследует столкновения автомобилей Tesla на предмет наличия в них функций ADAS. Предыдущие два расследования были начаты в марте. В одном из этих случаев речь шла о ДТП со смертельным исходом в Калифорнии, где подключение ADAS было сопряжено с несоблюдением правил уступив дорогу неподвижным транспортным средствам. Второй случай, произошедший в Северной Каролине, привел к "тяжелым" травмам пешехода, но не привел к летальному исходу.

В прошлом году NHTSA начало в общей сложности десять расследований столкновений с использованием ADAS, причем восемь из них касались автомобилей Tesla. Эти инциденты варьировались от незначительных травм и материального ущерба до ДТП с многочисленными смертельными исходами.

В течение последних нескольких лет компания Tesla также была объектом расследований, касающихся ее систем ADAS, включая Autopilot и спорно названную систему помощи водителю "Full Self-Driving" (FSD). Примечательно, что эти расследования привели к значительному отзыву системы FSD.

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