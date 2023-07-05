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Обновления Mitsubishi 2024 включают бесплатное техническое обслуживание, новые уровни отделки

3:53
Авто

У Mitsubishi есть захватывающие планы на свой модельный ряд 2024 модельного года, включающий в себя несколько примечательных обновлений. Чтобы предоставить покупателям расширенные опции и множество стандартных функций, бренд представляет новые уровни отделки салона и стильные решения. В качестве дополнительного бонуса покупатели получат два года бесплатного технического обслуживания или 30 000 миль пробега.

Обновления Mitsubishi 2024 включают бесплатное техническое обслуживание, новые уровни отделки
Фото: www.youtube. com/watch?v=T70j553xOJg

На вершине модельного ряда, как в гибридной, так и в неэлектрифицированной версиях Outlander, будет представлен вариант Platinum Edition. Это издание, отличающееся яркой краской Black Diamond, двухцветной панелью крыши из серебристого сплава, элегантным светло-серым интерьером и серебристой внутренней отделкой, сделает смелое заявление.

Дополнительные подробности об этом уровне комплектации будут обнародованы позже в 2023 году. Кроме того, пакет Black Edition, ранее предлагавшийся в 2023 году, вернется к 2024 модельному году. Совместимый с комплектациями SE и SEL, последний будет иметь черные внешние акценты и роскошную черную кожаную обивку.

Модели Eclipse Cross, а именно варианты SE и SEL, теперь будут оснащаться люком с механическим приводом и удобным датчиком движения при ударе. Стандартные функции отделки салона SE будут расширены и теперь включают адаптивный круиз-контроль, USB-порт на заднем сиденье и рулевое колесо с кожаной обивкой.

Кроме того, модель LE порадует своих владельцев бесплатной двухлетней подпиской на Mitsubishi Connect и удобством технологии быстрого доступа без ключа. Mitsubishi также объявила о планах представить модель Special Edition позднее в 2023 году, которая может похвастаться прочным дизайном в стиле внедорожников.

Представляя кроссовер начального уровня Mitsubishi, Outlander Sport с гордостью демонстрирует внедорожное наследие бренда в своей модели Trail Edition. Этот вариант будет иметь характерную черную графику на капоте, черные внешние акценты, брызговики и всепогодные коврики на полу. Хотя официальные фотографии этой модели еще не опубликованы, это долгожданное дополнение. Кроме того, обратите внимание, что комплектация, ранее известная как Outlander Sport GT 2024 модельного года, была переименована в SEL.

Хэтчбек Mirage и Mirage G4, срок службы которых подходит к концу, получат скромные обновления для 2024 модельного года. Примечательно, что LE trim, расположенный в нижней части линейки, теперь может похвастаться расширенным списком стандартных функций.

К ним относятся подлокотник водителя, автоматические фары и стеклоочистители, чувствительные к дождю. Кроме того, в цветовой палитре появятся новые оттенки графитово-серого и угольно-черного, которые заменят Mercury Gray и Mystic Black соответственно.

Примечательно, что каждый автомобиль модельного ряда Mitsubishi 2024 года выпуска, независимо от размера, цены или уровня комплектации, получит бесплатное техническое обслуживание в течение двух лет или 30 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Этот комплексный план включает в себя три замены моторного масла и фильтров, три замены шин и одну замену воздушного фильтра салона.

В ближайшие месяцы дилеры Mitsubishi по всей стране начнут получать долгожданные модели 2024 года выпуска.

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Mitsubishi Revealed Teaser For New 2024 Triton/L200 - The Entire Pickup Truck Industry In Awe
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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