Генеральный директор Hyundai рассказывает о новой платформе EV, упоминая пикап

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В прошлом были опасения по поводу того, что электромобили (EV) становятся слишком похожими, с незначительными различиями между разными брендами. Эти опасения были связаны с отсутствием шума, вниманием к аэродинамике и зависимостью от заряда батареи.

Однако эти опасения оказались ошибочными. Например, Volvo XC40 Recharge легко отличить от Ford Mustang Mach-E, и ни один из них нельзя спутать с Tesla Model Y. Автопроизводители успешно дифференцировали свои автомобили, и теперь они сосредоточены на разработке стратегий платформы, которые максимизируют прибыль. Hyundai — последняя компания, которая изложила свои планы, которые могут включать в себя выпуск полноразмерного электрического пикапа.

Долгосрочная дорожная карта Hyundai, известная как Hyundai Motor Way, недавно была пересмотрена с повышением целевых показателей в связи с увеличением продаж электромобилей по всему миру.

По данным Business Korea, Hyundai Motor Group (в которую входят Kia и Genesis) продала 510 000 электромобилей с аккумуляторными батареями в 2022 году. В настоящее время конгломерат планирует продавать два миллиона электромобилей в год к 2030 году, по сравнению с их предыдущей оценкой в 1,87 миллиона.

Для достижения этой цели Hyundai представляет платформу под названием eM. Это эволюция существующей глобальной модульной платформы Electric (e-GMP), используемой в их текущей линейке электромобилей. По слухам, архитектура eM дебютирует в новом седане Kia, который, возможно, станет духовным преемником Stinger.

Платформа eM будет использоваться в 13 моделях из портфолио Hyundai Motor Group, использующих интегрированную модульную архитектуру (IMA). Эта гибкая архитектура позволяет интегрировать более 80 общих модулей, которые могут использоваться в автомобилях различных сегментов и размеров.

Джейхун Чанг, президент и генеральный директор Hyundai Motor Group, заявил, что платформа второго поколения будет охватывать широкий спектр классов транспортных средств, включая небольшие и большие внедорожники, пикапы и флагманские модели бренда Genesis.

Упоминание Чангом "пикапов" вызвало спекуляции среди наблюдателей. Во время дня инвестора Kia в прошлом году бренд объявил о планах по выпуску двух электрических пикапов. Хотя поступали сообщения о том, что Kia работает над пикапом с кузовом на раме для австралийского рынка, предварительно названным Tasman, этот автомобиль не основан на архитектуре eM.

Считается, что Чанг рассматривает возможность выхода на рынок электромобилей-пикапов с более существенным предложением, превосходящим цельный бензиновый Santa Cruz. Если это действительно так, Hyundai столкнется с конкуренцией со стороны других игроков в этом сегменте.

Ford F-150 Lightning — это электрический пикап с кузовом на раме, в то время как Chevrolet Silverado EV, Rivian R1T, Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV, Sierra EV, Ram 1500 Revolution, Rivian R2T и, возможно, грядущий электрический пикап Toyota ближе к цельнокорпусному дизайну с шасси для скейтборда. Также ожидается, что бренд Scout пойдет по аналогичному пути.

Помимо этих разработок, Hyundai вкладывает значительные средства в различные экосистемы, связанные с электромобилями и другими формами мобильности.

Они изучают различные химические составы аккумуляторов и форм-факторы для различных транспортных средств, а также передовые технологии зарядки и разрядки аккумуляторов во время движения с использованием независимых блоков питания.

Кроме того, Hyundai проводит испытания грузовика класса 8 на водородных топливных элементах Xcient в порту Окленда. Через совместное предприятие Motional они планируют запустить сервис robotaxi в Лас-Вегасе в этом году, используя автомобили на базе Hyundai Ioniq 5. Кроме того, у Hyundai есть амбициозные планы по внедрению ряда автономных транспортных средств на дорогах США к 2027 году.

Подразделение Supernal также работает над пилотируемыми воздушными такси в сотрудничестве с Microsoft и Rolls-Royce aircraft engines. Наконец, Boston Dynamics продолжает разработку робота для промышленной инспекции Spot, интеллектуального логистического робота Stretch и многоцелевого человекоподобного робота Atlas.

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