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Почему антифриз вдруг начинает уходить и смешиваться с маслом

2:18
Авто

Если уровень охлаждающей жидкости в бачке последовательно снижается без видимых утечек и все шланги герметичны, высока вероятность повреждения прокладки головки блока цилиндров. Проблема возникает, когда охлаждающая жидкость и масло начинают смешиваться, поскольку каналы охлаждения и смазки расположены очень близко друг к другу.

Почему антифриз вдруг начинает уходить и смешиваться с маслом
Фото: архив

Серьезность ситуации зависит от того, чего теряется больше — охлаждающей жидкости или масла. Если в систему охлаждения попадает большое количество смазочного материала, возникает риск перегрева двигателя. С другой стороны, если охлаждающая жидкость начинает в изобилии поступать в систему смазки, существует реальная угроза остановки двигателя.

Симптомы такого смешивания можно определить по появлению белых пузырьков в расширительном бачке, а также по изменению цвета охлаждающей жидкости, которая не только уменьшается, но и темнеет.

Однако продутая прокладка не всегда означает, что охлаждающая жидкость смешивается с моторным маслом. Иногда охлаждающая жидкость может попасть не в систему смазки, а непосредственно в цилиндры двигателя. Эту неприятную ситуацию можно быстро распознать по густому белому дыму, выходящему из выхлопной трубы.

Это серьезная поломка, и ездить с ней долгое время не рекомендуется. Наличие большого количества охлаждающей жидкости в цилиндрах создает риск возникновения гидрозатвора и полного разрушения двигателя. Это происходит потому, что охлаждающая жидкость, как жидкость, не поддается сжатию, оказывая огромное давление на шатуны и поршни.

Бывают также случаи, когда разрушение прокладки происходит в таком месте, которое трудно заметить. В результате охлаждающая жидкость начинает медленно выходить из системы, не попадая в двигатель.

Диагностика такой проблемы затруднена, поскольку охлаждающая жидкость испаряется при контакте с горячими деталями двигателя. Характерный белый осадок, остающийся после испарения, появляется в местах, которые даже опытному технику трудно заметить в сервисном центре.

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Антифриз в масле причины и последствия
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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