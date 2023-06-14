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Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы

2:35
Авто

Российская автомобильная промышленность гудит от спекуляций относительно судьбы завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Последние сообщения говорят о том, что завод еще не продан, поэтому многие задаются вопросом о будущем этого производственного предприятия. В эксклюзивном интервью РИА Новости Александр Беглов, губернатор города, пролил свет на ситуацию в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Цель данной статьи — дать полный обзор текущего состояния завода Hyundai, развеять слухи и изучить возможные последствия.

Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы
Фото: pulse.mail. ru/article/korejskie-marki-kia-i-hyundai-mogut-pokinut-rossiyu-i-prodat-zavod-v-sankt-peterburge-kto-ostanetsya-6595786982463663810-8426576701458624772/

Состояние завода Hyundai в России

Вопреки широко распространенным слухам, российский завод Hyundai до сих пор не продан. Власти Санкт-Петербурга подтвердили отсутствие достоверной информации об уходе Hyundai с российского рынка или продаже активов компании. Однако важно отметить, что завод простаивает уже более года, а производство остановлено с марта 2022 года.

Hyundai и Kia — одни из немногих иностранных автопроизводителей, не считая китайских брендов, которые еще не продали свои российские активы. Российские предприятия Hyundai включают завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", где ранее собирались такие модели, как Creta, Solaris и Kia Rio. Компания также управляет заводом по производству двигателей и приобрела площадку у GM, которая также расположена в Санкт-Петербурге. По состоянию на март 2023 года, спустя год простоя, представители Hyundai в ответ на запросы журналистов заявили, что компания "рассматривает различные варианты".

Финансовые проблемы и убытки

С точки зрения финансовых показателей, "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" сообщила об убытке в размере почти 19 миллиардов рублей в 2022 году. Дополнительные расходы составили 56 миллиардов рублей, из которых 18,4 миллиарда пришлось на амортизацию активов, а еще 6,4 миллиарда — на убытки, понесенные в период простоя.

Спекуляции и потенциальные покупатели

Ходили слухи о том, что "Астана Моторс" может стать новым владельцем одного из заводов Hyundai в России, в частности, бывшего завода GM в Шушарах. Однако казахстанская компания не подтвердила эту информацию.

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Как собирают автомобили Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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