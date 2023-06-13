331 000 машин Jeep отзывают

2:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Stellantis отзывает более 331 000 джипов по всему миру в связи с проблемой: возможность отсоединения задних спиральных пружин во время движения автомобиля. Это представляет собой значительный риск, так как может привести к потере водителем контроля над автомобилем, что потенциально может привести к аварии и подвергнуть опасности как водителя, так и другие автомобили на дороге.

Фото: https://www.greencarguide.co.uk/2022/08/jeep-grand-cherokee-4xe-plug-in-hybrid-3/

Отзыв распространяется на модели Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L 2022-23 годов выпуска. Компания Stellantis выявила в общей сложности 331 401 джип, на которые распространяется данный отзыв. Из них 114 302 — это Grand Cherokee, произведенные в период с 17 мая 2021 года по 31 мая 2023 года, а 217 099 — Grand Cherokee L, произведенные в период с 5 декабря 2020 года по 31 мая 2023 года. Большинство попавших под удар внедорожников находятся в Северной Америке.

Важно отметить, что версии, оснащенные пневматической подвеской, не затронуты данной проблемой.

В официальном уведомлении об отзыве, направленном в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, компания Stellantis объяснила, что спиральные пружины в этих автомобилях могли быть установлены неправильно. Хотя компания получила 17 гарантийных рекламаций, два сообщения о помощи клиентам и два сообщения с мест о данной проблеме, по состоянию на конец мая не было зарегистрировано ни одного несчастного случая или травмы.

Для решения проблемы официальные дилерские центры проведут тщательный осмотр задней подвески и заменят все компоненты, которые сочтут необходимыми, причем все это будет сделано безвозмездно для владельцев. Те, кто уже понес расходы на ремонт, связанный с этим вопросом, будут иметь право на возмещение.

Начиная с 28 июля, владельцы затронутых моделей Jeep будут получать письма с уведомлением об отзыве и необходимых мерах для решения проблемы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КРУЧЕ И ДЕШЕВЛЕ КРУЗАКА! Шикарный новый Джип Гранд Чероки. Jeep Grand Cherokee