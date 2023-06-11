Автоэксперт Рузанов назвал гражданам РФ три способа определить наличие подушек безопасности в подержанном авто

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Установка муляжей вместо реальных подушек безопасности в подержанном авто — не новость. Однако их наличие может спасти жизнь, поэтому лучше ещё до покупки машины проверить это. Кроме того, восстановление подушек выльется новому владельцу в несколько десятков тысяч рублей. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал россиянам три способа, как проверить, были ли машина в ДТП.

Фото: https://d62-a.sdn.cz/

Дата на ремнях безопасности

Она должна быть такой же, как и дата выпуска авто. Если дата отличается, значит машина попадала в аварию.

"При ДТП ремни срабатывают и фиксируются в своем положении, после этого их можно только заменить", — приводит слова эксперта zr.ru.

Лампочка на панели приборов

Если при запуске двигателя лампочка Airbag загорается и гаснет одновременно с остальными, то, вероятнее всего, подушек безопасности в автомобиле нет. Электрики постарались, но не до конца, так как эта лампочка должна гореть дольше всех на пять секунд.

Цвет панелей, зазоры, выпирание

Заглушками с надписями Airbag закрыты подушки безопасности. Их нужно внимательно осмотреть. Если они не такого цвета, как пластик всей панели машины, есть зазоры или выпирание, вероятно, они "выстреливали" во время дорожно-транспортного происшествия, а на их местах установлены муляжи, заключил Рузанов.