ГИБДД может оштрафовать водителей из РФ на 500 рублей за одну деталь в автомобиле

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Многие водители привыкли устанавливать в бампера машин мелкую сетку. Она выступает дополнительным оборудованием, за что может полагаться штраф. Об этом рассказали эксперты портала "За рулём".

Фото: мвд.рф

Иными словами, это тюнинг, который в нашей стране без определённых действий в ГИБДД запрещён. За установку сетки водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

"Но фактически сотрудники ГИБДД никогда внимания на это не обращают, хотя, повторю, формально у инспектора есть повод выписать протокол", — говорит юрист Сергей Смирнов.

Однако следует учитывать, что многие производители не советует устанавливать такую сетку, так как она может помешать радиатору получать достаточно воздуха для работы.

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