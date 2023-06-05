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Почему падает уровень масла в двигателе после плановой замены

2:46
Авто

Утечка масла может происходить по разным причинам, каждая из которых имеет свои последствия. Одной из распространенных причин является недосмотр механика при полной затяжке сливной пробки. Со временем, по мере движения автомобиля, пробка постепенно ослабевает, позволяя маслу вытекать. Другой подобный фактор связан с желанием сократить расходы.

Почему падает уровень масла в двигателе после плановой замены
Фото: https://media.image.infoseek.co.jp/

Часто под сливную пробку ставят дешевую прокладку, предназначенную для замены при замене масла. Однако повторное использование такой прокладки нецелесообразно, поскольку она деформируется при закручивании пробки, нарушая герметичность системы и потенциально приводя к утечке масла. По сути, экономить несколько долларов на этом расходном материале просто не стоит.

Более того, утечка масла может происходить из прокладки масляного фильтра. Нерадивый механик может установить ее слишком слабо или слишком сильно затянуть, что приведет к проблемам. Кроме того, существует вероятность заводского брака, когда корпус фильтра трескается по шву, что приводит к утечке.

Значительная утечка масла может проявиться после капитального ремонта двигателя. Например, если прокладка блока двигателя нарушена из-за некачественной сборки или неправильной затяжки головки блока цилиндров, головка оказывает неравномерное давление на блок через прокладку. Это приводит к слабым местам уплотнения и в конечном итоге позволяет маслу просачиваться из-под головки блока цилиндров. К счастью, водители могут сами определить эту проблему, наблюдая за просачиванием масла.

Снижение уровня масла также может быть следствием ранее существовавших проблем с двигателем. Изношенные маслосъемные кольца являются потенциальным виновником. Хотя эти кольца обычно состоят из маслостойкой резины, длительное воздействие высоких температур и давления приводит к тому, что резина теряет свою эластичность и не обеспечивает должного уплотнения.

Кроме того, утечка может быть вызвана неисправностями в топливной системе. Когда топливные форсунки засоряются, они не могут подавать топливо должным образом и вместо этого проливают его в камеру сгорания. Такое неравномерное сгорание приводит к детонации и образованию микротрещин в поршнях и поршневых кольцах. Вследствие этого маслосъемные кольца становятся менее эффективными в соскабливании масляной пленки со стенок цилиндра, что приводит к просачиванию смазки в камеру сгорания. Это, в свою очередь, приводит к повышенному расходу масла.

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РАСТЁТ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ АВТО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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