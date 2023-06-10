Чем обернется удаление сажевого фильтра: плюсы и минусы

Дизельное топливо и бензин имеют значительные различия в своих характеристиках. Они различаются по принципам воспламенения, тепловым нагрузкам на двигатель, используемой топливной системе и различным другим факторам. Эти различия не ограничиваются свойствами самого "тяжелого топлива", но также охватывают его переработку в дизельном двигателе.

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Как и в любом двигателе внутреннего сгорания, в дизельных двигателях приоритет отдается экологическим соображениям. Для этого в их выхлопную систему встроен катализатор и дополнительный сажевый фильтр. Последний эффективно улавливает до 90% сажи, образующейся в процессе сгорания дизельного топлива.

Тем не менее, ничто не вечно. Несмотря на наличие современных сажевых фильтров, оснащенных системами очистки или регенерации, возникают обстоятельства, когда фильтр засоряется или необратимо повреждается. Некоторые водители предпочитают вообще отказаться от фильтра, но каковы долгосрочные последствия такого решения?

Начнем с того, что по мере постепенного засорения сажевого фильтра его фильтрующая способность значительно снижается. Следовательно, это негативно сказывается на ходовых качествах и мощности автомобиля. Автомобиль неизбежно теряет былую бодрость и резвость. Однако если проблема связана только с фильтром, его можно удалить, что дает несколько преимуществ с точки зрения владельца автомобиля.

Например, кроме стоимости нового фильтра, финансовое бремя остается минимальным. По мере снижения рабочей температуры уменьшается расход топлива, снижается нагрузка на двигатель. Автомобиль восстанавливает свои эксплуатационные характеристики, как в тот момент, когда он выехал с территории завода. Необходимость в регенерации сажевого фильтра отпадает.

Тем не менее, недостатки, связанные с процессом удаления сажевого фильтра, обсуждаются редко. Увы, он действительно имеет негативные последствия.

Прежде всего, если решение об удалении фильтра принимается в период, когда автомобиль находится на гарантии, то сама гарантия становится недействительной. Кроме того, автопроизводитель и дилеры имеют право отказать в бесплатном ремонте любого узла или агрегата, на который распространяется гарантия. Турбокомпрессор становится первой мишенью для проверки, поскольку он испытывает повышенные нагрузки из-за значительно возросшей скорости вращения.

Во-вторых, наличие сажевого фильтра постоянно контролируется различными датчиками. Если его просто вырезать и удалить, электронный блок управления автомобиля неизбежно выйдет из строя. Он может не точно рассчитать разницу температур и давления на входе и выходе, что приведет к появлению сообщений об ошибках или, возможно, заставит автомобиль перейти в сервисный режим. То же самое относится и к системе регенерации, которая активируется не только на основании степени загрязнения фильтра, но и на основании расчетов расхода топлива. При отсутствии датчиков этот процесс может повторяться несколько раз, что приводит к чрезмерному расходу топлива. Кроме того, устойчивая высокая температура нанесет вред пустой выхлопной системе.

В-третьих, автомобиль без сажевого фильтра автоматически становится значительным источником повышенного загрязнения окружающей среды. При каждом нажатии на педаль акселератора автомобиль выбрасывает из выхлопной трубы густые клубы вредного черного дыма. В странах с жесткими экологическими стандартами такой автомобиль может преподнести неприятные сюрпризы своему владельцу и его финансам. Эти недостатки — лишь малая толика тех последствий, которые ожидают тех, кто решит удалить фильтр.

В заключение следует отметить, что стоимость удаления сажевого фильтра может быть довольно высокой. Процедура требует не только физического удаления фильтра, но и тщательной работы с электронным блоком управления автомобиля. Это должны делать профессионалы, а не полагаться на элементарные инструменты, такие как отвертка и молоток. Кроме того, срок службы некоторых компонентов сократится из-за повышенной нагрузки. В общем, затея не стоит того, особенно учитывая нехватку настоящих специалистов в этой области, так сказать.

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Сажевый фильтр - оно Вам нужно? Можно ли с ним жить или стоит удалять?