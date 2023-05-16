Mercedes AMG GT 4-Door получает улучшения в дизайне

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AMG GT 4-Door от Mercedes-Benz подвергся редизайну передней фасции. Предыдущие модели, AMG GT 43 и AMG GT 53 4-Doors, отличались аффальтербахской конструкцией A-wing с декоративными боковыми воздухозаборниками и разделенным центральным отверстием.

Фото: www.mrconnoisseur. com/transportation/mercedes-amg-gt-4-door-coupe/

Этот элемент дизайна также можно увидеть на других моделях от C-Class до GLE-Class. Новый дизайн нацелен на улучшение аэродинамики при сохранении более консервативной эстетики.

Вертикальные планки решетки Panamericana остались без изменений, но отверстие решетки стало более высоким. Функциональная часть решетки осталась прежней, а дополнительная высота заполнена черной декоративной деталью в нижней части. Узкий центральный воздухозаборник теперь расположен под решеткой, а прежние многоугольные воздухозаборники были заменены тонкими вертикальными воздухозаборниками по краям.

Этот новый дизайн называется "дизайн реактивного крыла". С определенными пакетами дизайна хромированная передняя часть сплиттера может быть изменена с помощью углеродного волокна или изменена с помощью аэродинамического пакета.

В задней части стандартный бампер V6 был обновлен и теперь включает в себя более заметную нижнюю часть бампера с диффузором, состоящим из трех равномерно расположенных планок. Этот дизайн очень напоминает AMG GT 63 с двигателем V8, за исключением круглых выхлопных труб вместо прямоугольных.

Интересно, что для достижения внешнего вида V8 спереди Mercedes представит пакет V8 Styling Package. Этот пакет заменяет стандартный передний обвес модели V6 на обвес, имитирующий AMG GT 63, с более крупной решеткой радиатора без декоративной черной подложки. Сзади пакет V8 Styling Package сохраняет ту же нижнюю часть бампера, что и у модели V6, но добавляет горизонтальную хромированную окантовку над вставкой диффузора.

Стоит отметить, что AMG GT 63 4-Door с двигателем V8 больше не будет доступен на некоторых рынках, останутся только модели 43 и 53. Mercedes объявил об этих изменениях на своем глобальном медиа-портале, но пока не предоставил конкретной информации относительно американского рынка. В ожидании выхода флагманской модели в США, пакет V8 Styling Package может стать самым близким вариантом для американских покупателей, желающих получить отделку с двигателем V8.

Что касается других компонентов автомобиля, то опциональный задний ряд впервые превратит фастбэк в пятиместный автомобиль, а люк в крыше станет стандартной опцией на тех рынках, где он в настоящее время отсутствует. Кроме того, в стандартную комплектацию войдет беспроводная зарядка смартфонов в задней части салона. Что касается информационно-развлекательной системы, то программное обеспечение MBUX было усовершенствовано, получив свежий вид и обновленные страницы, специфичные для AMG.

Новое рулевое колесо AMG Performance имеет дизайн с двумя спицами, а аудиосистема Burmester High-End 3D Surround Sound Audio, доступная за дополнительные $4 500, улучшает звуковые ощущения благодаря Dolby Atmos.

Кроме того, внешняя палитра расширилась благодаря появлению белого цвета Opalite White Metallic в качестве цветовой опции. Единственное упомянутое улучшение характеристик — это модернизированные внутренние компоненты подвески для адаптивной подвески AMG Ride Control Plus на AMG 63 GT 4-Door, особенно на тех рынках, где эта модель все еще предлагается.

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Mercedes Benz AMG GT 4 doors заставит удивиться