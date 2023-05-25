На что нужно ориентироваться при прогреве автомобиля

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Технологический прогресс приносит как преимущества, так и недостатки. Одним из недостатков является уменьшение присутствия традиционных указателей температуры на приборных панелях автомобилей. Вместо этого нам остается лишь предупреждающая лампочка, сигнализирующая о перегреве двигателя. Подключение специализированного приложения на смартфоне к диагностическому порту автомобиля — трудоемкая задача, которую большинство водителей не хотят решать. Так на что же мы можем положиться?

Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

Давайте помнить, что автомобиль считается полностью прогретым, когда все его компоненты и жидкости достигают оптимальной рабочей температуры. Охлаждающая жидкость достигает этого быстро, о чем свидетельствует движение соответствующей иглы на панели приборов. Верхние части двигателя, такие как головка блока цилиндров и поршни, прогреваются быстрее благодаря охлаждающей жидкости. И наоборот, масло в масляном поддоне прогревается более постепенно.

Поэтому рекомендуется следить за иглой тахометра, так как современные автомобили имеют режим прогрева. При запуске двигателя электронный блок управления слегка повышает обороты и постепенно снижает их по мере повышения температуры охлаждающей жидкости.

Например, у российских моделей автомобилей температура охлаждающей жидкости достигает 30 градусов, когда двигатель работает на холостом ходу при 1100 об/мин. Это говорит о том, что смазка достаточно жидкая, и насос циркулирует по всей системе, обеспечивая защитную пленку на соприкасающихся поверхностях.

Иностранные автомобили, с другой стороны, должны стремиться к оборотам около 1000 об/мин. Однако важно не спешить нажимать на педаль газа, поскольку в этих автомобилях также установлен каталитический нейтрализатор, которому требуется больше времени для достижения оптимальной температуры. В первые минуты поездки двигайтесь плавно, без резких ускорений, чтобы продлить срок службы дорогостоящих компонентов.

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Прогрев двигателя. Нужно ли прогревать двигатель и как это делать правильно?