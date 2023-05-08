EV-стартапы собираются отчитаться об очередном квартале ожесточенного сжигания денег

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В то время как электромобили (EV) пытаются набрать обороты в неспокойной экономике, предстоящие квартальные доходы американских EV-стартапов покажут их сокращающиеся денежные резервы, подчеркивая давление, с которым сталкиваются эти компании при наращивании производства в условиях ограниченных возможностей финансирования.

Фото: https://www.greencarreports.com/news/1134472_lucid-air-green-car-reports-best-car-to-buy-2022?amp

Хотя эти стартапы вышли на рынок с большими надеждами на революцию в автомобильной промышленности, их рыночная стоимость резко упала в последние месяцы, поскольку спрос на электромобили замедлился, а компания Tesla снизила цены, чтобы стимулировать заказы.

В понедельник Lucid Group начнет публикацию прибыли за первый квартал, и ожидается, что компания сообщит о последовательном снижении запасов денежных средств на 36%. Во вторник Rivian Automotive, скорее всего, сообщит о снижении остатка денежных средств на 6,8%, а также о более крупном убытке в размере 1,75 млрд долларов, поскольку в отчетном периоде снизились как поставки, так и производство.

Компании Fisker Inc и Nikola, которые должны сообщить о доходах во вторник, также ожидают, что их денежные резервы сократятся на 5% и 15% соответственно.

Инвесторы все больше недовольны своими размытыми долями в этих стартапах, поскольку некоторые из них еще не признали доходы от операций.

Падение оценки стоимости этих компаний сделало продажу акций за драгоценные деньги более неэффективной, вынудив некоторые из них, такие как Arrival SA и Nikola, в последние несколько месяцев выпустить предупреждения о прекращении деятельности.

На этой неделе компания Lordstown Motors заявила, что может быть вынуждена подать заявление о банкротстве из-за неопределенности в отношении сделки по финансированию с основным акционером Foxconn.

Более того, по мере того, как стартапы в области EV обеспечивают меньшую прозрачность в подсчете резервирования, среди инвесторов растет беспокойство.

Хотя конкуренция является серьезной проблемой для этих компаний, их ограниченные возможности финансирования также могут представлять долгосрочную угрозу их выживанию, предупреждает Томас Хейс, председатель хедж-фонда Great Hill Capital.

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