Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Франция потратит 2 миллиарда евро на увеличение использования велосипедов
Ram говорит о "новой силе", которая появится 10 мая
Концепт Hyundai N Vision 74 в ретро-стиле, как сообщается, будет запущен в производство
"Большой промах": Lucid публикует квартальный доход значительно ниже прогнозов
Для остановки наступления армии Украины Россия бросила в бой "Искандеры"
Science: учёные обнаружили мутацию в ДНК, которая сделала человека умнее обезьяны
Диетолог рассказала о 5 главных врагах здорового питания
РВ: впервые показан состав бронетехники ВС Украины с танками Leopard и бронемашинами США
JAGS: регулярное использование интернета снижает риск развития деменции

EV-стартапы собираются отчитаться об очередном квартале ожесточенного сжигания денег

2:28
Авто

В то время как электромобили (EV) пытаются набрать обороты в неспокойной экономике, предстоящие квартальные доходы американских EV-стартапов покажут их сокращающиеся денежные резервы, подчеркивая давление, с которым сталкиваются эти компании при наращивании производства в условиях ограниченных возможностей финансирования.

EV-стартапы собираются отчитаться об очередном квартале ожесточенного сжигания денег
Фото: https://www.greencarreports.com/news/1134472_lucid-air-green-car-reports-best-car-to-buy-2022?amp

Хотя эти стартапы вышли на рынок с большими надеждами на революцию в автомобильной промышленности, их рыночная стоимость резко упала в последние месяцы, поскольку спрос на электромобили замедлился, а компания Tesla снизила цены, чтобы стимулировать заказы.

В понедельник Lucid Group начнет публикацию прибыли за первый квартал, и ожидается, что компания сообщит о последовательном снижении запасов денежных средств на 36%. Во вторник Rivian Automotive, скорее всего, сообщит о снижении остатка денежных средств на 6,8%, а также о более крупном убытке в размере 1,75 млрд долларов, поскольку в отчетном периоде снизились как поставки, так и производство.

Компании Fisker Inc и Nikola, которые должны сообщить о доходах во вторник, также ожидают, что их денежные резервы сократятся на 5% и 15% соответственно.

Инвесторы все больше недовольны своими размытыми долями в этих стартапах, поскольку некоторые из них еще не признали доходы от операций.

Падение оценки стоимости этих компаний сделало продажу акций за драгоценные деньги более неэффективной, вынудив некоторые из них, такие как Arrival SA и Nikola, в последние несколько месяцев выпустить предупреждения о прекращении деятельности.

На этой неделе компания Lordstown Motors заявила, что может быть вынуждена подать заявление о банкротстве из-за неопределенности в отношении сделки по финансированию с основным акционером Foxconn.

Более того, по мере того, как стартапы в области EV обеспечивают меньшую прозрачность в подсчете резервирования, среди инвесторов растет беспокойство.

Хотя конкуренция является серьезной проблемой для этих компаний, их ограниченные возможности финансирования также могут представлять долгосрочную угрозу их выживанию, предупреждает Томас Хейс, председатель хедж-фонда Great Hill Capital.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Електромобили из США | Сколько стоит в США | Во сколько обойдётся под ключ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"

Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.

Военкор Сладков заявил, что ВС России нанесли невиданные по силе удары по военным объектам ВС Украины
РВ: "Дорога смерти" в Артёмовске пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Больше не первая армия: США заявили о критических проблемах
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
ВС РФ уничтожили ракетой у Нью-Йорка систему связи и наблюдения
Костомаров написал первый пост в соцсети после госпитализации
Некоторые продукты вредны для печени, как консервы с алкоголем — эндокринолог
Некоторые продукты вредны для печени, как консервы с алкоголем — эндокринолог
Последние материалы
"Большой промах": Lucid публикует квартальный доход значительно ниже прогнозов
Для остановки наступления армии Украины Россия бросила в бой "Искандеры"
Science: учёные обнаружили мутацию в ДНК, которая сделала человека умнее обезьяны
Диетолог рассказала о 5 главных врагах здорового питания
РВ: впервые показан состав бронетехники ВС Украины с танками Leopard и бронемашинами США
JAGS: регулярное использование интернета снижает риск развития деменции
РВ: в Артёмовске в ходе боёв уничтожен Благовещенский храм
Мэр украинского Днепра назвал мразями глав Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении
Sexes: учёные из Техасса рассказали, какая форма женской груди нравится мужчинам больше всего
Польза и противопоказания употребления граната: Советы врача-диетолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников