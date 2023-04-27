Приближаться медленно и плавно: как правильно переезжать "лежачих полицейских"

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Дорожные "горбы", или "Лежачие полицейские", — это популярная мера усмирения движения, встречающаяся на дорогах по всему миру. Хотя они полезны для пешеходов, но одновременно представляют проблему для водителей. Некоторые автомобили с трудом выдерживают удар об эти искусственные препятствия, что приводит к повреждению подвески и шаровых шарниров.

Тем не менее эти "антискоростные горбы" оказались эффективными в снижении риска несчастных случаев с пешеходами.

Следует отметить, что строительство "горбов" регулируется национальными нормативными документами. Например, российский стандарт Р 52605-2006 предписывает, что высота "горба" не должна превышать 70 см, а ширина должна варьироваться в зависимости от ограничения скорости.

Однако скоростные неровности могут быть построены из различных материалов любым человеком, а не только профессиональными инженерами, что может стать проблемой для водителей.

Чтобы минимизировать потенциальный ущерб, водители должны приближаться к неровностям медленно и плавно, снижая скорость не более чем до 15 км/ч. Водителям автомобилей с механической коробкой передач следует переключиться на вторую или первую передачу в зависимости от высоты "горба".

Также необходимо тщательно затормозить перед подъездом к "горбу", так как резкое торможение может привести к сжатию подвески автомобиля или столкновению бампера автомобиля с препятствием.

После того как автомобиль благополучно преодолел "горб", водитель может ускориться. При правильной технике вождения можно безопасно преодолевать неровности, обеспечивая плавную езду для всех.

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