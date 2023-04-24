Из-за дефицита иномарок в Россию свозят битые автомобили со свалок из США и Европы

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Поскольку приток иномарок в Россию резко ограничен из-за санкций, теперь в страну всё чаще завозят автомобильный хлам. Резко увеличилось число привозимых битых автомобилей со свалок.

Российский авторынок испытывает жёсткий дефицит новых иномарок, и в этой связи вырос спрос на подержанные автомобили. Как рассказали в Национальном автомобильном союзе и других профильных компаниях, теперь в нашу страну всё чаще завозят битые автомобили из США и Европы.

Дилеры выкупают их за очень небольшую сумму на аукционах, а чаще забирают просто со свалок, где их в противном случае их ожидала бы судьба металлолома. Но теперь эти автомобили восстанавливают и успешно продают на территории России. А их потенциальные покупатели даже не знают о том, откуда они взялись, и какая у них была судьба. Об этом сообщает Telegram-канал "Октагон".

Свежие данные показывают, что запасы новых иностранных автомобилей за исключением китайских в России практически исчерпались. Особенно, когда речь идёт об авто средней ценовой категории. К примеру, отечественные представительства крупных мировых брендов сегодня предлагают не более 300 автомобилей на всю страну.

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