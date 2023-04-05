Какие автомобили россияне меняют на внедорожники "Москвич"

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Дилеры раскрыли, какие автомобили россияне обменивают на внедорожники "Москвич". Чаще всего в рамках покупок по trade-in покупатели избавляются от автомобилей Renault — на них приходится 40% всех trade-in, сообщили "Российской газете" в дилерских центрах "Петровский" в Москве и Санкт-Петербурге. На втором месте отечественная Lada с долей 20%, а остальные 40% приходятся на другие марки, такие как Skoda, Citroen, Toyota и другие.

Большинство автомобилей, которые россияне сдают в трейд-ин, — это седаны. Дилеры отмечают, что наиболее популярными моделями trade-in являются внедорожники "Москвич 3", работающие на топливе.

При этом средняя доплата за кроссовер составляет 900 000 рублей. Стоит отметить, что рекомендованная розничная цена "Москвича" в настоящее время составляет 1,97 млн рублей, но не включает доплаты.

В дилерском центре отметили, что ожидают повышения интереса к "Москвичам", так как они включены в программы государственной поддержки. В настоящее время 57% кроссоверов приобретаются в кредит.

Этой возможностью пользуются в основном те, кто приобрел серийные автомобили европейских и южнокорейских марок. Причем, как правило, в трейд-ин сдаются свежие иномарки, что подчеркивает "доверие к качеству автомобилей марки "Москвич", по словам представителя дилерского центра.

В феврале сообщалось, что льготные кредиты на покупку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в России больше не предоставляются. В марте Министерство промышленности и торговли объявило о возобновлении программы льготного автокредитования, однако она доступна только для определенных категорий, таких как медицинские работники, учителя, мобилизованные, добровольцы или контрактники, участвующие в ОДКБ, а также члены их семей. Семей с детьми и начинающих водителей в списке больше нет.

Тем временем "Москвич" представил новую модель — лифтбек с индексом 6, также известный как JAC Sehol Yao. Начало производства и продаж запланировано на вторую половину года, а за ним последует кроссовер "Москвич 5".

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