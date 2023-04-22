Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: РФ открыла новый фронт против стран Запада
Эксперты рассказали, как успешно приучить щенка к клетке
РВ: Спутниковые снимки показали накал боёв за "дорогу жизни" ВСУ вблизи Артемовска
Краснодарский край лидирует в топ-5 регионов с наибольшим количеством ДТП в 2022 году
РВ показала колонну танков Leopard 2 и БТР M113 в грязи где-то на Украине
Минобороны: ВВС России уничтожили склад ВСУ с 600 снарядами для реактивных систем под Сергеевкой
Натуральные и безопасные способы борьбы с вредителями в саду
МакГрегор: большая часть подготовленных на Западе солдат и офицеров ВСУ уже мертвы
Asia Times: новые планирующие бомбы ВС России поставили Украину и США в тупик

Неудобные сиденья и ещё три недостатка китайских машин, по мнению водителей-россиян

2:09
Авто

В последние годы все больше россиян приобретает китайские автомобили, которые ранее были известны своим низким качеством и частыми поломками. Газета "Аргументы и факты" провела опрос среди владельцев автомобилей из Китая, попросив их назвать сильные и слабые стороны этих машин.

Неудобные сиденья и ещё три недостатка китайских машин, по мнению водителей-россиян

Владельцы заявили, что китайские автомобили теперь имеют более качественную защиту от ржавчины и утратили другие ранее ассоциировавшиеся с ними негативные характеристики, что делает их конкурентоспособными по сравнению с японскими, немецкими и корейскими автомобилями. Однако были выявлены четыре основных недостатка.

Во-первых, эргономика. Многие жалуются на неудобные сиденья, которые вызывают боли в спине и шее. Для максимального комфорта не хватает регулировок сиденья и рулевого колеса. Кроме того, порт USB для зарядки расположен так далеко от водителя, что его приходится искать. Также отмечены неровная работа трансмиссии и тонкое стекло.

Второй недостаток — металл. Как и раньше, китайские автомобили изготавливаются из тонкого металла, что приводит к появлению следов коррозии уже через несколько лет. Некоторые модели даже прогнивают насквозь. На металле быстро образуются глубокие вмятины даже при незначительных ударах. Однако есть такие марки, как Haval и Great Wall, чьи автомобили сделаны из более толстого и качественного металла.

Третий недостаток — суровые российские погодные условия. Во время сильных морозов у многих автомобилей возникают неисправности в двигателе и трансмиссии. Резиновые детали на морозе твердеют и могут треснуть.

Четвертый недостаток — нерадивые владельцы. За автомобилями этих марок не ухаживают должным образом. Уже через несколько лет автомобиль может получить серьезные поломки из-за небрежности владельца. На рынке можно встретить даже годовалые автомобили, у которых были серьезные проблемы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 КИТАЙСКИХ СЕДАНОВ, за которыми БУДЕТ ОЧЕРЕДЬ в 2023 | Топ 10, какой выбрать?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Солдат ВСУ рассказал зверствах иностранных наёмников

Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ
Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250
Названа причина падения боеприпаса Су-34 на Белгород
Российские бойцы захватили подразделение ВС Украины
События подтверждают удары "Кинжалами" по бункеру НАТО во Львове 9 марта
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
Селин рассказал, почему создатели сериала "Улицы разбитых фонарей" убили Дукалиса
Селин рассказал, почему создатели сериала "Улицы разбитых фонарей" убили Дукалиса
Последние материалы
Неудобные сиденья и ещё три недостатка китайских машин, по мнению водителей-россиян
Эксперты рассказали, как успешно приучить щенка к клетке
РВ: Спутниковые снимки показали накал боёв за "дорогу жизни" ВСУ вблизи Артемовска
Признаки того, что жизнь вашей собаки приближается к концу
Краснодарский край лидирует в топ-5 регионов с наибольшим количеством ДТП в 2022 году
Фасолевая палатка на даче — отличная мотивация ваших детей к занятиям садоводством
РВ показала колонну танков Leopard 2 и БТР M113 в грязи где-то на Украине
Минобороны: ВВС России уничтожили склад ВСУ с 600 снарядами для реактивных систем под Сергеевкой
Натуральные и безопасные способы борьбы с вредителями в саду
МакГрегор: большая часть подготовленных на Западе солдат и офицеров ВСУ уже мертвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников