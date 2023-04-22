Неудобные сиденья и ещё три недостатка китайских машин, по мнению водителей-россиян

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В последние годы все больше россиян приобретает китайские автомобили, которые ранее были известны своим низким качеством и частыми поломками. Газета "Аргументы и факты" провела опрос среди владельцев автомобилей из Китая, попросив их назвать сильные и слабые стороны этих машин.

Владельцы заявили, что китайские автомобили теперь имеют более качественную защиту от ржавчины и утратили другие ранее ассоциировавшиеся с ними негативные характеристики, что делает их конкурентоспособными по сравнению с японскими, немецкими и корейскими автомобилями. Однако были выявлены четыре основных недостатка.

Во-первых, эргономика. Многие жалуются на неудобные сиденья, которые вызывают боли в спине и шее. Для максимального комфорта не хватает регулировок сиденья и рулевого колеса. Кроме того, порт USB для зарядки расположен так далеко от водителя, что его приходится искать. Также отмечены неровная работа трансмиссии и тонкое стекло.

Второй недостаток — металл. Как и раньше, китайские автомобили изготавливаются из тонкого металла, что приводит к появлению следов коррозии уже через несколько лет. Некоторые модели даже прогнивают насквозь. На металле быстро образуются глубокие вмятины даже при незначительных ударах. Однако есть такие марки, как Haval и Great Wall, чьи автомобили сделаны из более толстого и качественного металла.

Третий недостаток — суровые российские погодные условия. Во время сильных морозов у многих автомобилей возникают неисправности в двигателе и трансмиссии. Резиновые детали на морозе твердеют и могут треснуть.

Четвертый недостаток — нерадивые владельцы. За автомобилями этих марок не ухаживают должным образом. Уже через несколько лет автомобиль может получить серьезные поломки из-за небрежности владельца. На рынке можно встретить даже годовалые автомобили, у которых были серьезные проблемы.

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