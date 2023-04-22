Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Неудобные сиденья и ещё три недостатка китайских машин, по мнению водителей-россиян
Эксперты рассказали, как успешно приучить щенка к клетке
РВ: Спутниковые снимки показали накал боёв за "дорогу жизни" ВСУ вблизи Артемовска
РВ показала колонну танков Leopard 2 и БТР M113 в грязи где-то на Украине
Минобороны: ВВС России уничтожили склад ВСУ с 600 снарядами для реактивных систем под Сергеевкой
Натуральные и безопасные способы борьбы с вредителями в саду
МакГрегор: большая часть подготовленных на Западе солдат и офицеров ВСУ уже мертвы
Asia Times: новые планирующие бомбы ВС России поставили Украину и США в тупик
Эксперты рассказали, что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем

Краснодарский край лидирует в топ-5 регионов с наибольшим количеством ДТП в 2022 году

1:34
Авто

Согласно недавнему исследованию, проведенному страховой компанией ВСК, наиболее частыми виновниками ДТП в 2022 году стали владельцы автомобилей:

Краснодарский край лидирует в топ-5 регионов с наибольшим количеством ДТП в 2022 году
  • ВАЗ/Lada (18%),
  • Kia (8%),
  • Renault (6%),
  • Nissan (5%)
  • и Volkswagen (4%).

Исследование также показало, что наиболее аварийными моделями отечественных автомобилей являются:

  • Granta (21% всех ДТП, связанных с Lada),
  • Kalina (9%)
  • и Priora (9%).

В 80% случаев виновниками аварий были водители-мужчины.

Стоит отметить, что за первые девять месяцев 2022 года аварийность в России снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя выплата по страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) остается в районе 60 тысяч рублей.

Кроме того, был составлен рейтинг самых аварийных регионов России за 2022 год. Помимо Москвы и Московской области (2% всех страховых случаев по ОСАГО), в топ-5 регионов с наибольшим количеством ДТП вошли:

  • Краснодарский край (4%),
  • Ростовская область (1,6%),
  • Башкортостан (1,4%),
  • Тверская область (1,2%)
  • и Челябинская область (1,1%).

В ходе исследования было проанализировано более 80 тысяч заявлений на получение страховых выплат по ОСАГО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВИДЕО АВАРИЙ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ ЛАДА, СНЯТЫХ НА ВИДЕОРЕГИСТРАТОР Car Crash Channel №37
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Солдат ВСУ рассказал зверствах иностранных наёмников

Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ
Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250
Названа причина падение боеприпаса Су-34 на Белгород
Российские бойцы захватили подразделение ВС Украины
События подтверждают удары "Кинжалами" по бункеру НАТО во Львове 9 марта
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
Селин рассказал, почему создатели сериала "Улицы разбитых фонарей" убили Дукалиса
Селин рассказал, почему создатели сериала "Улицы разбитых фонарей" убили Дукалиса
Последние материалы
РВ показала колонну танков Leopard 2 и БТР M113 в грязи где-то на Украине
Минобороны: ВВС России уничтожили склад ВСУ с 600 снарядами для реактивных систем под Сергеевкой
Натуральные и безопасные способы борьбы с вредителями в саду
МакГрегор: большая часть подготовленных на Западе солдат и офицеров ВСУ уже мертвы
Asia Times: новые планирующие бомбы ВС России поставили Украину и США в тупик
Кошка трётся о вас? Она показывает, что вы живёте на её территории и ей от этого спокойно
Эксперты рассказали, что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем
Хосеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" взять требл в этом сезоне
Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии против "Флориды" в Кубке Стэнли
Общий долг клубов Франции приближается к 1 млрд евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников