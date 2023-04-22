Согласно недавнему исследованию, проведенному страховой компанией ВСК, наиболее частыми виновниками ДТП в 2022 году стали владельцы автомобилей:
Исследование также показало, что наиболее аварийными моделями отечественных автомобилей являются:
В 80% случаев виновниками аварий были водители-мужчины.
Стоит отметить, что за первые девять месяцев 2022 года аварийность в России снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя выплата по страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) остается в районе 60 тысяч рублей.
Кроме того, был составлен рейтинг самых аварийных регионов России за 2022 год. Помимо Москвы и Московской области (2% всех страховых случаев по ОСАГО), в топ-5 регионов с наибольшим количеством ДТП вошли:
В ходе исследования было проанализировано более 80 тысяч заявлений на получение страховых выплат по ОСАГО.
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