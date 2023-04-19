Tesla снова снижает цены на Model 3 и Y в преддверии отчета о доходах

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Во вторник на сайте компании Tesla появилась информация о том, что компания снизила цены на некоторые из своих электромобилей Model Y и Model 3 в США. Это уже шестой раз, когда производитель электромобилей снижает цены в США в этом году. Предполагается, что этот шаг был предпринят в ответ на опасения по поводу влияния на прибыль компании.

В частности, Tesla снизила цены на свои Model Y "дальнобойные" и "производительные" автомобили на $3000 каждый. Она также снизила цену на "заднеприводную" Model 3 на 2000 долларов, доведя ее до 39 990 долларов.

В этом году компания под руководством Илона Маска уже снизила цены в США на базовую Model 3 на 11%, а на базовую Model Y — на 20%. Эти действия считаются необходимыми для противодействия введению более жестких стандартов, которые ограничат налоговые льготы на электромобили в США.

Производитель электромобилей также недавно снизил цены в Европе, Израиле, Сингапуре, Японии, Австралии и Южной Корее.

Этот шаг является частью инициативы по снижению цен, начатой в Китае в январе с целью стимулирования спроса. Однако такое агрессивное снижение цен вызвало опасения по поводу прибыльности Tesla, поскольку компания известна своими лучшими в отрасли показателями рентабельности.

Ранее в этом месяце Tesla объявила о последовательном росте поставок на 4% в первом квартале, что значительно меньше, чем последовательный рост на 17,8% в четвертом квартале.

Кроме того, средние оценки прибыли аналитиков упали примерно на 2,4% за последние три месяца, согласно данным Refinitiv. Несмотря на эти проблемы, ожидается, что выручка Tesla в первом квартале вырастет на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 23,29 млрд долларов.

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