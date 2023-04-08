Внедорожник Alfa Romeo Stelvio станет лидером итальянских электромобилей в 2026 году

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Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил о возобновлении приверженности компании электрической мобильности. По сообщениям британского издания Autocar, второе поколение внедорожника Stelvio от Alfa Romeo будет оснащено электрическим двигателем, когда появится в 2026 году на замену текущей модели. Годом позже компания выпустит большой электрический седан.

Хотя дизайн Mk2 Stelvio останется практически неизменным, автомобиль будет построен на платформе STLA, которая является частью линейки продукции материнской компании Alfa Romeo, Stellantis, анонсированной пару лет назад.

В 2024 модельном году седан Guilia и внедорожник Stelvio будут продолжать работать на газе до перехода на электрическую энергию.

По словам старшего вице-президента Ларри Доминика, эти модели получат последнее обновление перед переходом на электричество. Кроме того, итальянцы добавляют "оживленные модели", такие как Estrema, Lusso и Competizione.

Что касается увеличения дальности хода для EV, Импарато предположил, что преемник Guilia будет предлагать до 435 миль на одной зарядке. Поскольку предстоящие седан и внедорожник будут иметь общую платформу с Guilia, они, скорее всего, будут иметь схожие трансмиссии.

Alfa Romeo также намекнула, что Quadrofoglio, который в настоящее время производит более 500 лошадиных сил, в конечном итоге станет электрическим вариантом Guilia. Ожидается, что электрическая модель будет иметь мощность более 1 000 лошадиных сил.

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