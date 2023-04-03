Jeep Grand Cherokee получит комплектации Laredo X и Altitude X

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По данным Mopar Insiders, буква, знакомая энтузиастам Jeep Grand Cherokee, скоро вернется в линейку комплектаций. Сообщается, что на подходе пакеты Laredo X и Altitude X, причем "X" обозначает более роскошный вариант для обеих моделей.

Однако обновления, включенные в эти пакеты, не будут такими роскошными, как раньше, что нарушает традицию.

Пакет Laredo X, по слухам, будет включать однослойный люк для двух- и трехрядных моделей, а также 18-дюймовые полностью окрашенные алюминиевые колеса для двухрядного варианта.

Трехрядный Grand Cherokee уже поставляется с 18-дюймовыми колесами в стандартной комплектации. Хотя цены еще не объявлены, эти две опции для пятиместного Grand Cherokee будут стоить дополнительно $890 за колеса и $1 440 за люк, увеличивая базовую цену в $42 830 на $2 330.

Возможно, что до того, как Laredo X поступит к дилерам, в комплектацию будут добавлены дополнительные функции. В комплектацию 2021 Grand Cherokee Laredo X входят такие дополнительные функции комфорта, как подогрев сидений с кожаной отделкой, подогрев рулевого колеса, подъемный механизм, дистанционный запуск двигателя и 8,4-дюймовая система Uconnect с навигацией.

Отделка Laredo в комплектации 2023 теперь имеет 8,4-дюймовую систему Uconnect в стандартной комплектации, но для других опций необходимо приобрести пакет Luxury Tech Group I стоимостью 1545 долларов.

Пакет Altitude уже улучшает внешний вид Grand Cherokee, добавляя черные акценты на рейлинги на крыше и 20-дюймовые алюминиевые диски. Пакет Luxury Tech Group I Package включен в базовую MSRP стоимостью 47 935 долларов. Версия Altitude X, как сообщается, добавит одностворчатый люк, который также является опцией стоимостью $1 440.

Если вспомнить 2021 модельный год, то пакет Limited X, который находился над комплектациями Altitude, Altitude X и Limited, предлагал люк, спортивный капот, черные глянцевые акценты, специальные сиденья Heritage из черной кожи и 20-дюймовые колеса.

Поэтому не будет удивительным, если в новые комплектации будут добавлены дополнительные функции, когда покупатели будут готовы совершить покупку.

Дилеры уже проинформированы о предстоящем событии, поэтому если у вас возникнут вопросы, продавцы готовы помочь вам.

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