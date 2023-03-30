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2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей

2:14
Авто

Компания Renault в настоящее время работает над созданием электрической версии своего культового Renault 5, который был впервые представлен в качестве концепт-кара в 2021 году.

2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей

Французский автопроизводитель поделился подробностями о платформе CMF-B EV, которая была разработана совместно с родственной компанией Nissan и послужит основой для предстоящего электрического хэтчбека, запуск которого намечен на 2024 год.

Платформа CMF-B EV является эволюцией архитектуры CMF-B, которая в настоящее время используется в таких популярных моделях, как Clio и Juke.

Renault разработала модульную платформу, обеспечивающую гибкость в плане колесной базы и колеи, что позволяет Renault, Nissan и Mitsubishi создавать различные типы кузовов на одной платформе. Кроме того, благодаря использованию около 70% компонентов платформы CMF-B, стоимость производства будет снижена примерно на 30% по сравнению с архитектурой, используемой в настоящее время в электрическом хэтчбеке Zoe.

Renault уделил большое внимание модульности платформы и разработал ее с многозвенной задней осью, что является уникальной конфигурацией для европейского сегмента рынка. Кроме того, Renault разрабатывает более компактный электродвигатель для дальнейшего повышения гибкости и эффективности платформы.

Хотя технические характеристики еще не раскрыты, Renault уже построила девять прототипов электрического Renault 5 и начала их испытания по всему миру, включая испытания в холодную погоду в Арвидсъяуре, Швеция, и на частных испытательных треках. В плане дизайна серийная версия, как ожидается, будет очень похожа на концепт-кар, с несколькими смягченными футуристическими элементами.

Хотя Renault 5 не будет продаваться в Соединенных Штатах, платформа CMF-B EV может быть использована для будущих моделей Nissan позднее в этом десятилетии. Пока ведутся разработки, серийная версия Renault 5 должна быть представлена в 2024 году.

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2024 Renault 5 E-Tech Electric PROTOTYPE - Full Review of Exterior & Details!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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