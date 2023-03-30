Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: бойцы ДНР провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж ВСУ с помощью дрона
CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023
2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000
2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей
58 000 внедорожников Jeep Wrangler отзывают из-за вызывающей пожар шпильки рамы
Политик из США Барака: своим решением об Артёмовске Зеленский показал, что Пентагон и западные СМИ лгут
Пушилин заявил о скором освобождении Артёмовска
Кристина Орбакайте рассказала о сильном характере своей дочери Клавдии: "С нами на равных"
GameVoice показала трейлер русской озвучки для Hogwarts Legacy

Fisker Ocean 2023 года рассчитан на 440 миль на одной зарядке в Европе

3:28
Авто

Во время недавнего телефонного разговора о доходах Хенрик Фискер поделился с аналитиками интересными новостями.

Fisker Ocean 2023 года рассчитан на 440 миль на одной зарядке в Европе

Он заявил, что Fisker Inc, производитель EV-автомобилей, может получить прибыль уже в этом году, что совпадает с первым годом поставок дебютного автомобиля компании.

Есть и другие хорошие новости из Европы: Fisker's 2023 Ocean Extreme показал впечатляющий запас хода по WLTP - 440 миль на одной зарядке, что на 50 миль превышает ранние оценки. Важно отметить, что этот запас хода относится только к топовой комплектации Extreme, оснащенной платформой FM29, двумя двигателями мощностью 550 лошадиных сил и полным приводом, питающимся от батареи Hyper Range.

Фискер пока не раскрыл характеристики емкости батареи, но в интервью Autocar он упомянул, что емкость батареи Hyper Range "намного больше", чем 80 кВтч.

Это достижение ставит Ocean впереди всех других массовых EV, продающихся в настоящее время в Европе, опережая BMW iX xDrive50 с запасом хода по WLTP 393 мили, Ford Mustang Mach-E с запасом хода 372 мили, Mercedes EQS SUV с запасом хода 365 миль и Tesla Model Y с запасом хода 351 миля.

Кроме того, в комплектации Ultra, которая отличается мощностью 550 лошадиных сил и полным приводом, также используется батарея Hyper Range. Все аккумуляторные батареи Fisker производятся из CATL, но в комплектациях Ultra и Extreme используются никель-марганец-кобальтовые (NMC) элементы.

С другой стороны, начальная комплектация Sport является переднеприводной и оснащена одним двигателем мощностью 275 лошадиных сил, который питается от блока Touring, использующего менее дорогие литий-ионные фосфатные элементы. Однако компания Fisker пока не опубликовала результаты испытаний WLTP для этих двух комплектаций.

Ожидается, что отделка Ultra не будет сильно отставать от Extreme, с запасом хода, возможно, всего на десяток или 20 миль меньше. Ранее предполагалось, что запас хода на одной зарядке у версии Sport составит 275 миль. Что касается особенностей зарядки, то упоминалось о 250 кВт.

Ожидается, что Fisker завершит европейскую омологацию в апреле, а вскоре после этого начнутся поставки.

Первые 5 000 автомобилей, сошедших с конвейера, будут выпущены в версии Ocean One Launch Edition, оснащенной уникальными функциями, которые Fisker называет отличительными особенностями, включая California Mode для вождения под открытым небом в одно касание, панорамную крышу SolarSky, 17,1-дюймовый информационно-развлекательный экран, вращающийся между портретным и альбомным режимами, и режим Limo Mode, позволяющий пассажирам второго ряда контролировать мощность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и громкость мультимедиа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023
2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000
2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей
58 000 внедорожников Jeep Wrangler отзывают из-за вызывающей пожар шпильки рамы
Политик из США Барака: своим решением об Артёмовске Зеленский показал, что Пентагон и западные СМИ лгут
Пушилин заявил о скором освобождении Артёмовска
Кристина Орбакайте рассказала о сильном характере своей дочери Клавдии: "С нами на равных"
Fisker Ocean 2023 года рассчитан на 440 миль на одной зарядке в Европе
GameVoice показала трейлер русской озвучки для Hogwarts Legacy
Aston Martin подал заявку на регистрацию торговой марки "Vanguard"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников