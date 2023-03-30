Fisker Ocean 2023 года рассчитан на 440 миль на одной зарядке в Европе

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Во время недавнего телефонного разговора о доходах Хенрик Фискер поделился с аналитиками интересными новостями.

Он заявил, что Fisker Inc, производитель EV-автомобилей, может получить прибыль уже в этом году, что совпадает с первым годом поставок дебютного автомобиля компании.

Есть и другие хорошие новости из Европы: Fisker's 2023 Ocean Extreme показал впечатляющий запас хода по WLTP - 440 миль на одной зарядке, что на 50 миль превышает ранние оценки. Важно отметить, что этот запас хода относится только к топовой комплектации Extreme, оснащенной платформой FM29, двумя двигателями мощностью 550 лошадиных сил и полным приводом, питающимся от батареи Hyper Range.

Фискер пока не раскрыл характеристики емкости батареи, но в интервью Autocar он упомянул, что емкость батареи Hyper Range "намного больше", чем 80 кВтч.

Это достижение ставит Ocean впереди всех других массовых EV, продающихся в настоящее время в Европе, опережая BMW iX xDrive50 с запасом хода по WLTP 393 мили, Ford Mustang Mach-E с запасом хода 372 мили, Mercedes EQS SUV с запасом хода 365 миль и Tesla Model Y с запасом хода 351 миля.

Кроме того, в комплектации Ultra, которая отличается мощностью 550 лошадиных сил и полным приводом, также используется батарея Hyper Range. Все аккумуляторные батареи Fisker производятся из CATL, но в комплектациях Ultra и Extreme используются никель-марганец-кобальтовые (NMC) элементы.

С другой стороны, начальная комплектация Sport является переднеприводной и оснащена одним двигателем мощностью 275 лошадиных сил, который питается от блока Touring, использующего менее дорогие литий-ионные фосфатные элементы. Однако компания Fisker пока не опубликовала результаты испытаний WLTP для этих двух комплектаций.

Ожидается, что отделка Ultra не будет сильно отставать от Extreme, с запасом хода, возможно, всего на десяток или 20 миль меньше. Ранее предполагалось, что запас хода на одной зарядке у версии Sport составит 275 миль. Что касается особенностей зарядки, то упоминалось о 250 кВт.

Ожидается, что Fisker завершит европейскую омологацию в апреле, а вскоре после этого начнутся поставки.

Первые 5 000 автомобилей, сошедших с конвейера, будут выпущены в версии Ocean One Launch Edition, оснащенной уникальными функциями, которые Fisker называет отличительными особенностями, включая California Mode для вождения под открытым небом в одно касание, панорамную крышу SolarSky, 17,1-дюймовый информационно-развлекательный экран, вращающийся между портретным и альбомным режимами, и режим Limo Mode, позволяющий пассажирам второго ряда контролировать мощность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и громкость мультимедиа.

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